ANNONS: Så förändras vårt sociala liv av teknologi

Vi uppskattar generellt att interagera med varandra. Utvecklare av appar och program bygger i allt högre grad in sociala möjligheter i teknologi. Allt fler aktiviteter får helt enkelt en social aspekt.

Sociala spel

Vi kan dela och recept och ge varandra respons när det gäller framsteg inom studier av sådant vi är intresserade av. Istället för att vi bara lär oss saker på egen hand. Allra tydligast är kanske den här tekniska utvecklingen inom gaming där till och med många casinon blivit mötesplatser. Poker är i grunden ett socialt spel, enligt information finns det idag sidor med pokerklienter som även andra sociala funktioner. (Källa: https://poker.se/casino/utlandska)

Det sociala livet ska tåla att visas upp

Ett självklar sätt att vara social idag är att lämna och få kommentarer i sociala medier. Det bygger på att vi delar intryck och upplevelser. Det kan fungera som en extra morot att faktiskt göra något kul tillsammans med andra och ta till vara på de fina ögonblicken. Gör sig bilder och betraktelser bra på Instagram eller TikTok ger det en extra social dimension till upplevelsen. Vem av oss har inte tagit en selfie med en perfekt skärgårdsmiljö som bakgrund? Detta kan också, på gott och ont, leda till att vi gör saker som vi annars hade låtit bli. Som att ta en lite farlig bild för att fånga stormen från däck under en båttur. Att AI används på sociala medier kan också leda till att vi tar det andra kommunicerar om sig själv med en större nypa salt.

Vi socialiserar mer med AI, och kanske mindre med människor

När vi kommunicerar mer med AI och i takt med att språkmodellerna blir mer avancerade får vi ytterligare ett lager i vårt sociala liv. AI kan ge oss svar, feedback och ibland till och med en känsla av sällskap, men det är inte samma sak som att utbyta erfarenheter och känslor med en människa. Risken är att vi vänjer oss vid att ha "samtal" där vi alltid blir förstådda, får direkt respons och slipper de sociala kompromisser som mänsklig interaktion kräver. Det kan göra oss mindre benägna att anstränga oss i verkliga möten – samtidigt som det kan ge trygghet och inspiration inför möten med människor. På samma sätt som sociala medier ibland styr våra upplevelser mot det som gör sig bra på bild, kan AI börja styra våra samtal mot det som är enkelt att formulera för en algoritm. Avancerade språkmodeller är ett så nytt fenomen att det återstår att se hur stora konsekvenser det får.

Apparna som förändrar vårt kärleksliv

Det vanligaste sättet att träffa en partner idag, oavsett om det är vårt livs kärlek eller ett tillfällig höjdpunkt vi är ute efter, är via en dejtingapp. Tinder har varit mest omskrivet, och haft flest användare, de senaste åren men ska vara medveten om att det finns skräddarsydda appar. Beroende på vad du vill uppnå med dejtande och vem du är kan du välja en app som passar för ändamålet. Är du ute efter en semesterflört med någon som befinner sig i Stockholms skärgård så kan du använda lämpliga filter i Tinder. EHarmony och Match.com är klassiska val för dig som vill hitta någon som matchar dig mer på djupet.