Arholmabor hjälper elnätet med smart teknik

Vattenfall Eldistribution testar en ny modell för framtidens elnät på Arholma. Genom att styra hushållens värmepumpar och elvärme digitalt ska elnätet bli både stabilare och mer motståndskraftigt vid störningar utan dyra investeringar i nya batterier.

Projektet, som nu går in i sin andra fas, bygger på att hushållen själva kan bidra med så kallad flexibilitet – att tillfälligt minska sin elanvändning när nätet är hårt belastat.

– Den traditionella lösningen hade varit att investera i mer batterikapacitet, en kostsam och kapitalintensiv väg. I stället föddes en ny idé att använda kundernas egna flexibla resurser, som värmepumpar och elvärme, för att minska belastningen på elnätet vid störningar. Därför startade vi ett demoprojekt som visar hur vi tillsammans med kunderna på Arholma kan bygga ett mer motståndskraftigt och hållbart elnät, säger Peter Söderström, innovationschef på Vattenfall Eldistribution, i ett pressmeddelande.

Arholma fick sitt mikronät 2023, dimensionerat för att klara två timmars ö-drift vid avbrott. Men när fler sommarstugor blivit permanentboenden och elanvändningen fördubblats vintertid har risken ökat för att elnätet inte klarar längre driftstopp.

I det nya demoprojektet samarbetar Vattenfall med företagen Plexigrid, Ngenic Energi och Blixt. Tillsammans ska de testa hur kundernas elanvändning kan styras automatiskt för att jämna ut belastningen på nätet.

– Det här är ett bra exempel på hur teknik, innovation och kundengagemang kan samverka för att bygga framtidens elnät, säger Peter Söderström.

Om försöket faller väl ut kan modellen på sikt användas på fler platser där elnätet är ansträngt.