Att förhala en handling

KRÖNIKA.

I början av maj begärde jag ut en allmän handling. Eller rättare sagt flera. Jag bad sex skärgårdskommuner om en ärendelista över de anmälningar som inkommit in till deras visselblåsarkanaler. Flera svarade med vändande post några tog lite längre tid på sig och bad om ursäkt för fördröjningen, då en sådan handling egentligen ska lämnas ut inom tjugofyra timmar. Men sedan var det en kommun som stack ut. Norrtälje. Det tog fem månader och över tio påminnelser innan kommunen släppte ifrån sig handlingen. Och jag valde att anmäla hanteringen till Justitieombudsmannen (JO).

Runt om i kommunerna satt journalister precis som jag och begärde ut allmänna handlingar. I Norrtälje uppmärksammade några att en anmälan ramlat in hos JO och min anmälan blev en nyhet. I vanlig ordning intervjuades förutom anmälaren, som alltså är jag själv i det här fallet, även kommunen om det inträffade. I Allt om Norrtälje och Norrtälje Tidning kunde jag läsa kommunens officiella version av vad som hänt. Det hela berodde på otur och slarv, man hade helt enkelt tappat bort det då man saknat rutiner och haft oturen att personal kommit och gått. Det här väcker många frågor. Den person som utsett att vara handläggare för mitt ärende och fått otaliga påminnelser av mig, var samma person genom hela förloppet, så hur kan det ha tappats bort? Och hur kommer det sig att jag fått en helt annan förklaring än den som ges i den officiella versionen? Till mig har man uppgett att det är sekretessprövningen som ligger till grund för att det dröjer och den förklaringen har jag fått mer än en gång.

Är detta viktig? Kan jag inte bara vara nöjd nu när jag fått den här handlingen? Nej, jag kan inte vara nöjd och det är inte obetydligt att kommunen ger en annan version av vad som ligger bakom den långa handläggningstiden än den de gett till mig. Även om det knappast förvånar mig. Det här handlar om medborgarnas rätt till att veta hur kommunen – som de finansierar – sköter sin verksamhet. Den långa fördröjningen framstår som en ren förhalning och de olika versionerna av anledningen som mycket problematiska.

Offentlighetsprincipen är viktig. Om inte skattebetalarna hade rätt till insyn skulle offentligt anställda och politiker och tjänstemän kunna gynna sig själva och korruption och missförhållanden skulle potentiellt kunna frodas och demokratin ruttna. Men för att offentlighetsprincipen ska fungera som en motkraft mot rötan så krävs det att våra kommuner och gemensamt finansierade inrättningar håller sig till reglerna. Så är det inte alltid och det är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället. Har du något du vill berätta, hör av dig till mig, du kan vara anonym i artikeln eller bara lämna uppgifter.