Avstängd brygga upprör i Vaxholm

På grund av kajrenoveringen i Vaxholm hålls den kommunala bryggan i Norrhamnen stängd för allmänheten under sommaren och enbart öbor med nyckel har tillträde. Detta strider mot allemansrätten, menar flera Vaxholmsbor, som har vänt sig till Vaxholms stads tekniska enhet med klagomål.

Sedan flera år genomför Vaxholms stad den största renoveringen någonsin av sin kaj och gästhamn. Detta har bland annat lett till att bryggan i Norrhamnen vid hembygdsgården under våren och sommaren har varit avstängd. Bryggan är under denna tid reserverad för boende på öar utanför Vaxholm som inte har tillgång till broar eller färja. Angöringstiden är begränsad till max två timmar och för att få tillgång till bryggan måste man kontakta stadens tekniska enhet.

Avstängningen av Norrhamnens brygga har upprört ett flertal vaxholmare, däribland Björn Enström, som nu lämnat in klagomål till Vaxholm stad. Att sätta upp stängsel vid allmän brygga är enligt allemansrätten lagvidrigt, menar han.

– Man får inte stänga av allmän plats med grindar. Det är fullständigt obegripligt. Jag pratade igår med kommunstyrelsens ordförande som försökt få bort den där grinden också, men tjänstemännen vägrar. Man har byggt en gästhamn i Söderhamnen över sommaren, och då stänger man av den mest frekventerade bryggan i turist-Vaxholm för besökare från hela världen, säger han.

Enligt Erik Lundqvist från den tekniska enheten i Vaxholm har man letat efter olika alternativ för att lösa frågan om bryggplats till öbor under perioden då platserna i gästhamnen inte är tillgängliga.

– Vi var tvungna att hitta en lösning, och det är stor efterfrågan på båtplatser i Vaxholm. Det här var den minst dåliga lösningen vi kunde hitta, att under sommaren reservera platserna för öbor så att de ska känna sig trygga med att åka in till staden och handla mat och göra ärenden, säger han.

Men under denna period kan ju inte vaxholmsbor och turister nyttja bryggan?

– Nej, men å andra sidan hade vi en tillfällig gästhamn utanför hotellet, plus delvis den gamla gästhamnen men begränsat. Sen har vi också fem gästplatser i Norrbergshamnen, bara någon minut från hembygdsgården. Så det har ju funnits plats att lägga till på för turister i Vaxholm. Man kan vända och vrida på det här valet av plats, men efter att vi hade interna avstämningar och även diskuterat ärendet med politikerna blev det här lösningen, säger Erik Lundqvist.

Avspärrningen är uppsatt under en begränsad tid och kommer att tas bort inom de närmaste veckorna vid högsäsongens slut. Men detta tycker Björn Enström inte spelar någon roll.

– Det är ett sådant ingrepp i kulturmiljön så det något alldeles obegripligt. Vi är många, inklusive politiker, som har varit på tekniska förvaltningen om att det inte är okej att ha grinden där. Den stänger ute både turister och oss vaxholmare. Dessutom är det få öbor som utnyttjat bryggan, mest har den stått tom, plus att den förfular miljön något alldeles förskräckligt, säger Björn Enström.