Båtägare kräver tillsyn av Skärgårdsstiftelsen

År av stölder och en långvarig brist på tillsyn i Södersundets båthamn har fått 42 av båtägarna att formellt begära granskning av Skärgårdsstiftelsens styrelse. Begäran har skickats till både länsstyrelsen och Region Stockholm, men svaren spretar och oron i hamnen består.

– Det här är en stor hamn för Skärgårdsstiftelsen, men ansvaret tas inte, säger Jan-Eric Litton, en av initiativtagarna bakom begäran.

Södersundets båthamn i Kapellskär är en av Skärgårdsstiftelsens största fasta hamnar, med runt 200 båtplatser. Enligt båtägarna har säkerheten successivt försämrats - nattvakten har tagits bort, två av tre bryggor har haft trasig belysning i flera år och vägbommen som tidigare låstes står öppen. Samtidigt har stölderna blivit fler. I juni försvann tolv propellerdrev i ett enda tillslag. Året före stals tre större motorbåtar med motorer, och flera båtägare har blivit av med instrument och annan utrustning. Läget i hamnen är fortsatt oroligt.

– Det är saker som tillsammans blivit för mycket. Vi har sett stölder förr, men utan nattvakt och fungerande belysning blir vi sårbara. När jag kom hem häromdagen såg jag många båtar ligga med dreven nere. Det går såklart att stjäla dem ändå, men tar ju längre tid. Det är något jag aldrig har sett tidigare, säger Jan-Eric Litton.

Båtägargruppen, med Jan-Eric Litton som en av initiativtagarna, har under flera år försökt få till en dialog med Skärgårdsstiftelsen. Tre formella brev, undertecknade av 42 personer, har skickats till både stiftelsens vd och styrelseordförande Karin Fälldin.

– Vi vill ha en dialog. Det kan inte vara så här ensidigt, där vi ställer frågor och möts av tystnad. När man får brev undertecknade av så många människor tycker jag det är självklart att man svarar, säger Jan-Eric Litton.

När inget hände togs nästa steg. I juni skickade båtägarna en formell begäran om tillsyn till länsstyrelsen och Region Stockholm. Begäran uppmanar regionen att utvärdera ordförandens kommunikations- och ansvarsförmåga, redogöra för hur tillsättningen gått till och säkerställa att framtida ledare har förankring i skärgårdsfrågor.

Länsstyrelsen bekräftar att de mottagit begäran men avstår från att kommentera ett enskilt ärende innan en bedömning är gjord.

– Vi har fått in båtägarnas begäran, men har inte hunnit göra en bedömning ännu. Vi kan inte kommentera ett enskilt ärende innan den är gjord, säger Linnea Karlsson, länsstyrelsen.

Karin Fälldin skriver i ett mejl till Skärgården att hon inte har något mer att tillägga än vad stiftelsens vd redan svarat båtägargruppen:

– Arrendatorn har ansvar för Södersundets båthamn och vi har dialog med vederbörande.

Region Stockholm uppger att de inte kan hitta någon sådan skrivelse i registraturen och hänvisar istället till Centerpartiets presstjänst.

För båtägarna är frågan fortfarande obesvarad.

– Vi hoppas att det här ska leda till att skärgårdsbefolkningens behov tas med i processen när nästa arrendator ska utses. Det handlar inte bara om vår hamn, utan om hela förtroendet för hur skärgården förvaltas, säger Jan-Eric Litton.

Irma Burmester