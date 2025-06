Bostadsbygge på Svartsö och Möja kan fördröjas

Bostadsprojekten på Svartsö och Möja kommer att föregås av en detaljplaneprocess efter synpunkter från invånare, meddelar Värmdö kommun. Detta trots att kommunen antagit riktlinjer om att i första hand gå direkt på bygglov när det gäller bostadsbyggande på kärnöar.

Under 2024 genomförde Värmdö kommun två markanvisningar på Svartsö och Möja. Man skrev avtal med A-gruppen som föreslagit en blandning av bostadsrätter och hyresrätter: cirka 27-35 stycken på Svartsö och runt 40-60 på Möja.

Kommunen beslutade dessutom om nya riktlinjer för bostadsbyggande på kärnöarna, där man skulle skippa detaljplaneprocessen och istället gå direkt på bygglov för att snabba på förfarandet.

– Förhoppningen med det är att avsevärt korta byggtiderna och även minska kostnaderna, sa Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande, till Skärgården då.

Nu meddelar kommunen att man trots detta valt att gå vidare med en detaljplaneprocess.

– Detaljplanen ger ett starkare juridiskt stöd och skapar större tydlighet för alla in-blandade. Den ger dessutom bättre förutsättningar för dialog och insamling av synpunkter från boende och andra berörda, säger Sofia Vogel, t.f. samhällsbyggnadschef, i ett uttalande på kommunens webb.

När beskedet om markanvisningarna kom föll det inte i god jord hos alla öbor. I en skrivelse till kommunen krävde ett antal boende på Svartsö som kallar sig Svartsögruppen i första hand att markanvisningsprocessen skulle stoppas helt, och i andra hand att den skulle ske som en detaljplaneprocess.

“Synpunkter från invånare, särskilt på en av kärnöarna, har visat att bygglovsprövning kan upplevas som mindre förutsägbar och mindre transparent. Genom att gå vidare med detaljplaner vill kommunen skapa ett bredare och mer inkluderande beslutsunderlag, och samtidigt minska risken för överklaganden som kan uppstå om bygglov prövas utan en föregående detaljplan”, skriver kommunen.

Är det på grund av synpunkterna från Svartsögruppen som man väljer att göra så här?

– Det är resultatet av en samlad bedömning i samförstånd med byggaktören och med den ökade kunskap som finns inom projektet. En detaljplan bedöms vara det mer gynnsamma tillvägagångssättet där förstås risken för långdragna överklagandeprocesser vägts in, säger Carl Kangas.

Tidigare gjordes bedömningen att om förfarandet skulle gå via bygglov så skulle en försäljning av marken kunna påbörjas under 2026. Innebär detta att processen nu fördröjs och fördyras, och i så fall hur mycket?

– Bedömningen är att de analyser och utredningar som genomförts kan tillvaratas under detaljplaneprocessen. Förvaltningen ser en tidsplan framför sig som skulle innebära start-PM i augusti 2025, samråd under Q3 2026, granskning under Q2 2027 och antagande under Q4 2027.

Riktlinjen lyftes fram som ett viktigt steg för underlättandet av bostadsbyggande på kärnöarna inom ramen för Skärgårdspaketet. Är detta ett steg bakåt i det arbetet, tycker ni?

– Eftersom vi menar allvar med fler permanentboende så har vi inga problem att tänka om nu när vi kommit längre i arbetet med platsens förutsättningar och också ser risker med upplevd mindre transparens med bygglovsprocessen. En detaljplaneprocess bedöms nu vara det bästa spåret, då finns det ingen prestige alls. Vi gör ju det här för att vi är lyssnande och vill leverera på det vi upplevt vara en stark uppslutning kring behovet av fler permanentboende på kärnöarna.