Bra att reglera fisket men börja i rätt ände

KRÖNIKA.

Jag minns tydligt spänningen när jag som litet barn följde med mina föräldrar ut på havet tidigt på morgonen för att vittja näten. Med huvudet hängande över relingen spanande jag förväntansfullt ner i det mörka vattnet efter något som blänkte. Hade vi lagt näten för djupt kunde man få spendera mycket tid med att plocka loss simpor. Ibland kom man besviken tillbaka tomhänt. Ibland när det var mer lyckosamt kunde man fått ett tiotal fiskar. Mina föräldrar har passerat 80 men fiskar fortfarande på somrarna. Min mamma, som annars använder rollator, tar sig med viss möda ner till gummibåten vid strandkanten. Den har ingen motor, de ror bara ut ett tiotal meter för att lägga 2-3 nät. Fisken vi får fileas och hamnar på tallriken. Även grannarna brukar få en del fisk. Min mamma älskar nätfisket, det är en del av livet vi levt i stugan på somrarna.

Men nu hotas deras fiske. I en ny utredning föreslås att utgångspunkten ska vara att endast fritidsfiske med handredskap ska tillåtas på allmänt vatten, vilket för mina föräldrar skulle kunna innebära att det är slutfiskat. Anledningen till att mina föräldrar eventuellt inte ska få fiska är att fiskelagen inte är anpassad till de försämrade fiskbestånden i havet och behöver moderniseras. Visst, min mamma och pappa skulle kunna övergå till handredskap, men det var länge sedan det gick att få fisk med fiskespö där de har sin stuga. Dessutom är mina föräldrar varken intresserade av, eller kunniga i, spöfiske.

Utredningen har skapat livliga diskussioner både på nätet och debattsidor. Det är uppenbart att det exempelvis från vissa delar av sportfiskekretsen finns ett stort motstånd, och ibland nedlåtande attityd, mot husbehovsfiske med nät. Kritiken brukar handla om folk som missbrukar nätfisket, vilket såklart förekommer, på samma sätt som missbruk inom sportfisket också förekommer. Det finns redan ett regelverk. Om inte det fungerar bör väl ökad tillsyn vara en bättre väg att gå i så fall. Personligen har jag ingenting alls emot sportfiske eller sportfiskare. Jag tycker det är synd att utredningen kan förstärka konflikten mellan grupperna när problemet ligger någon helt annanstans. Istället för att peka ut fritidsfiske med nät, som har en högst marginell påverkan på fiskbestånden, borde vi fokusera på det storskaliga trålfisket, säl, skarv, övergödning, försurning med mera.

Utredningen är något luddig vad gäller regleringen av husbehovsfisket. Om den blir verklighet återstår att se hur Havs- och vattenmyndigheten väljer att tolka den nya lagen.