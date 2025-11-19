Bråk om omstritt bygge fortsätter

Fastighetsägaren till det omdiskuterade bygget vid Fredriksstrand i Vaxholm riskerar att få ta bort delar av den anlagda bryggan efter ett beslut i stadsbyggnadsnämnden. Fastighetsägaren säger att han kan komma att kräva kommunen på ersättning om beslutet vinner laga kraft.

Kritiken mot bygget vid Fredriksstrand i Vaxholm har pågått i flera år. Kritiken har främst handlat om att den omfattande byggnationen på fastigheten strider mot detaljplanen och att beslut om tillstånd fattats på delegation istället för av politiker i stadsbyggnadsnämnden. Men fastighetsägaren får nu bakläxa från kommunen på den brygga han uppfört. Enligt bygglovsenheten strider bryggan mot detaljplanens angivelse att endast en mindre brygga får uppföras på fastigheten. Förslaget från bygglovsenheten är att fastighetsägaren mot vite på 300 000 kronor ska ta bort en del i mitten av bryggan. Ärendet var uppe på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 12 november.

– Det här är första gången ett ärende om rättelseföreläggande från förvaltningen gällande "bortsprängda tomten" kommit upp på nämndens dagordning. Alla tidigare beslut som rör den här kontroversiella fastigheten har tagits på delegation, alltså av tjänstepersoner i Vaxholms kommun, säger Lars Arb Zackrisson (LVD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden för Livbojen Vaxholmsdemokraterna och en av dem som hårdast kritiserat kommunens hantering av ärendet.

LVD yrkade under sammanträdet på återremiss av ärendet, vilket innebär att ärendet ytterligare utreds. Bland annat ville man att kommunen redovisar hur man tolkat bestämmelsen om vad som utgör en mindre brygga och varför föreläggandet endast omfattar en liten del av anläggningen. Man ville även att fastighetsägaren åläggs att ta bort utfyllnader i strandlinjen samt de delar av bryggan som är placerade på kommunal mark eller inom kommunalt vattenområde.

– Bryggan är nästan 500 kvadratmeter stor, Den lilla del av bryggan som fastighetsägaren åläggs ta bort är bara en liten eftergift, säger Lars Arb Zackrisson.

Nämnden röstade ner förslaget om återremiss och beslutade att godkänna bygglovsenhetens förslag på rättelse.

– Det är sorgligt att konstatera att varken förvaltningen eller majoriteten i nämnden respekterar detaljplanens bestämmelser eller värnar om Vaxholms mark- och vattenområden, säger Lars Arb Zackrisson.

Enligt fastighetsägaren är bryggan 162 kvadratmeter stor med plats för två båtar, något han anser följer detaljplanens bestämmelser. Fastighetsägaren säger att han fått godkänt från länsstyrelsen för bryggan, att kommunen intygat att något bygglov inte behövs och att de tagit del av alla handlingar innan bryggorna byggdes utan att ha något att erinra.

– Bryggan fanns med i tillståndet för markbygglov, kommunen kan inte komma efteråt och säga att bryggan borde prövats mot detaljplanen. Om beslutet skulle stå fast så kommer vi att ställa krav på kommunen för merkostnaderna, det handlar om miljonbelopp.

Han är också kritisk till beslutet att dela upp bryggan i två delar.

– Det går inte, det är en sammanhängande konstruktion med stålbalkar. Hade vår familj innan vi köpt tomten haft vetskap om hur bygglov och nämnd agerar i Vaxholm, då hade vi aldrig köpt tomten eller velat bo i Vaxholm.

Kristina Henschen, bygglovschef i Vaxholm, vill inte kommentera kritiken.

– Vi har inga ytterligare ställningstaganden att tillägga förutom det som framgår av handlingarna i det pågående ärendet. Beslutet är ett myndighetsbeslut som är fattat av nämnden. Om fastighetsägaren tycker att beslutet är fel så har denne möjlighet att överklaga.