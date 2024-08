Brister kring sotning retar öbor

Tidigare har Skärgården rapporterat om det missnöje som finns bland öbor i Norrtälje över att kommunen delat upp ansvaret för brandskyddskontroll och sotning. När det under förra onsdagen var dags för sotarna att besöka Röder så ställdes inspektionen in vilket lett till ytterligare irritation. Karin Österman hade tagit tjänstledigt för att kunna vara på plats och släppa in sotarna.

– Jag tycker det är väldigt dåligt organiserat. Det finns över huvud taget ingen kunskap om hur skärgården fungerar, säger hon.

När Karin Österman åkte ut till Röder i början på förra veckan hade hon även hand om de övriga bodägarnas nycklar för att kunna släppa in sotarna, något man tidigare meddelat Attunda Sot och Vent AB om. Under morgonen var det dock en annan bodägare, Kjell Mellbin, som fick mejl från sotbolaget där man förklarade att inspektionen behövde skjutas fram då en av sotarna var hemma med sjukt barn. Det var ingenting som nådde Karin Österman förrän Kjell Mellbin ringde upp henne och förklarade läget.

– Om den ordinarie sotaren får återbud, då ska man ha en backup som är redo att slutföra uppdraget. Det är ju logiskt tycker man. Man kan ju inte säga att “nästa tisdag kan vi komma ut i stället”. Varför ska vi sitta där och så kanske det inte blir av då heller? säger Karin Österman.

Tidningen Skärgården har varit i kontakt med Attunda Sot och Vent AB men efter att vi bestämt tid för en intervju meddelade bolaget att de i stället ville besvara frågorna över mejl.

– Vi försöker alltid att lösa det så att frånvaro inte påverkar våra sedan tidigare bokade besök med kunder. Vi fick frånvaro med kort varsel och kunde tyvärr inte lösa detta denna gång. Det är inte ofta detta inträffar och vi har stor förståelse för att detta drabbar våra kunder negativt, skriver Mikael Berggren, vd på Attunda Sot och Vent AB.

Han meddelar också att man i vanliga fall brukar sota tidigare på säsongen men att man i år även behövde ta sig ut nu i mitten av augusti. Tidigare år har sotningen på Röder skett i samband med öbornas årsstämma. Mikael Berggren skriver att det inte var möjligt i år på grund av semester men att man har för avsikt att få till det i framtiden.

På Ängskär fick man besök av sotarna under tisdagen. Man hade blivit informerade om att inspektionen skulle ske någon gång mellan 07.30 och 15.30 men när klockan började närma sig halv fyra hade de fortfarande inte dykt upp. Då plockade stugägaren Erik Roxells bror upp telefonen, men utan någon större framgång.

– Till slut fick han tag på ett 08-nummer och då säger de att sotarna är lite försenade. När vi frågade efter ett telefonnummer till dem så svarade de att det inte går att få tag på dem, säger Erik Roxell.

17.45, det vill säga drygt två timmar efter utsatt tid, dök sotarna upp. Erik Roxell betonar att det inte är sotarnas fel men att det ska gå att organisera på ett bättre sätt. Mikael Berggren skriver att det är svårt att garantera att sotarna kommer ut på utsatt tid då faktorer som väder och vind samt motorhaverier kan påverka.

I september är det dags för brandskyddskontroll på Röder och förhoppningen bland öborna är att sotarna kan komma i samband med det. Vad sotbolaget svarar återstår att se.

John Gimling text