Busskaos i Dalarö

När vintertidtabellen började kom Olav Karlsson på Ornö regelbundet för sent till jobbet och färjan hem till ön. Förseningarna är så många att han nu tvingats anpassa sitt liv efter försenade bussar.

Normalt tar Olav Karlsson färjan klockan sju på morgonen för att sedan ta buss 39 från Dalarö till Haninge. Tillbaka tar han buss 39 från Haninge 17.50.

Från och med att vintertidtabellen började 18 augusti fungerar det inte.

– Jag måste ta färjan 05.40 på morgnarna för att vara säker på att komma i tid med bussen. Tillbaka måste jag rusa till 17.20 bussen i stället för 17.50.

Missar Olav Karlsson 18.30-färjan från Dalarö till Ornö tvingas han vänta i två timmar på nästa färja.

– Jag bott på Ornö sedan 2015. De har varit några få förseningar då och då – nu är 39:an försenad hela tiden.

En 20-minuters försening innebär att Olav Karlsson kan utnyttja resegarantin och ta en taxi som SL betalar.

– Men är förseningen så stor hinner inte taxin köra mig till färjan i tid, så det är meningslöst, säger Olav Karlsson

Han är inte ensam om kritiken. Mattias Björklund är lärare och tar buss 39 varje morgon från Dalarö brygga.

– Sedan höstterminen startade har bussen bara kommit i tid en enda gång. Det är främst eftermiddagsbussen hem som är problemet. Tio–tjugo minuter efter avsatt tid är standard och alltid med hänvisning till framkomlighetsproblem.

Även den lokala S-föreningen i Dalarö har enligt ett inlägg på Facebook skrivit till Trafiknämnden i regionen och bland annat påtalat att barn- och ungdomar får problem med skolgången på grund av förseningarna.

Olav Karlsson har försökt få tag i någon ansvarig tjänsteman på Region Stockholm och Nobina för att få en förklaring till förseningarna, men blir varje gång hänvisad till kundtjänst.

– Det är som en berättelse av Kafka: man skickas runt i en byråkrati där ingen bär ansvar för något.

Mattias Björklund har samma upplevelse av kundtjänsterna.

Efter samtal med busschaufförerna menar Olav Karlsson att förseningarna beror på att busschaufförerna inte längre byts vid bussdepåerna, utan att Nobina skjutsar ut dem till stationerna.

– Om bussen med chauffören som ska byta av en kollega är försenad blir det inte bara förseningar på just den linjen. Det fortplantar sig till andra linjer i systemet.

Nobina har tidigare fått kritik av passagerare och i april i år krävde SL operatören på miljoner i skadestånd för brister i trafiken.

I juni i år riktade Runmarö Intresseförening kritik mot försommarens överfulla bussar och dåliga matchning med waxholmsbåtarna på sträckan Stavsnäs vinterhamn-Slussen.

Klagomålen rörde överfulla bussar, främst fredagar och söndagar. Många passagerare tvingades stå i mittgången nästan en timme in till Slussen, inklusive på motorvägen.

I slutet av september skickade föreningen en skrivelse till Trafiknämnden med nya klagomål. Bland annat gäller det fortsatta problem med matchning buss och båt mellan Slussen och Stavsnäs Vinterhamn, som drabbar skolbarn och jobbpendlare.

– Men vi fick bara ett typiskt intetsägande myndighetssvar, säger Maria Roos, ordförande i Runmarö Intresseförening.

”Torvallabron är problemet”

Ett nytt avtal gör att flera chaufförer byter vid stationerna än tidigare. Förseningarna för buss 839 beror dock på på begränsad framkomlighet vid Torvallabron på Dalarövägen, svarar Nobina.

– Efter avstängningen får bussarna köra över bron långsamt och en i taget, vilket gör att körtiderna blir betydligt längre, säger Malin Säker, kommunikationschef på Nobina Sverige.

– Samtidigt är bron stängd för biltrafik, vilket skapar köer på andra vägar och påverkar hela trafikflödet. Vi jobbar nu tillsammans med SL för att se över körtiderna och justera tidtabellen inför december, men så länge restriktionerna gäller är det en utmaning att hålla tiderna.

Trafiken för 839 är inte ny för Nobina. Däremot gäller ett nytt avtal från 18 augusti.

– Vi har bytt förare vid stationerna förut också, men sedan det nya avtalet är det fler byten som sker på stationerna, säger Malin Säker.

Varför är det så svårt för kunderna att få tala med någon ansvarig för trafiken vid upprepade problem som pågår under en längre tid?

– Här behöver jag mer information om hur personen har sökt oss. Vi får dagliga mejl med kundsynpunkter från SL, och tar fram svar som går tillbaka till SL, som tar det vidare till personen som ställt frågan. Rutinen är att vi ska svara inom två dagar, men ofta svarar vi snabbare än så.

Trafikförvaltningen känner till problemen i Dalarö. Den enda kompensation resenärerna kan räkna med är resegarantin.

Vad gör ni för att minska förseningarna?

– Vi känner till problematiken och rotorsaken till dessa. Trafikutövaren håller oss uppdaterade kring hur de angriper frågan och vi följer det noggrant, säger Sophie Gunnarsson, presskommunikatör på Trafikförvaltningen, i ett mejl.

Olav Karlsson säger att han inte får några konkreta svar när han kontaktar SL och regionen. Varför kan inte ansvariga tjänstemän ge konkreta svar på långvariga och återkommande problem?

– Har Olav kontaktat kundtjänst? Privatpersoner och deras frågor hänvisar vi till kundtjänst.

I april riktade regionen viteskrav mot Nobina, alltså böter, på grund av alla problem. Hur slutade förhandlingarna mellan regionen och Nobina om vitet?

– Vi tillämpar avtalsmodellen där vite tillämpas för inställd trafik bland annat.

Hur ska kunderna/passagerarna kompenseras för att de inte får en fullgod tjänst? Vi talar inte resegaranti nu. De förseningar som sker i Dalarö och de följder de får för resenärerna gör att de nu vill ha billigare resor/periodkort på grund av ej fullgod levererad tjänst?

– Den kompensation som är tillämplig här och nu är resegarantin.

S-protest mot bussförseningar

Dalarö Utö Ornö Socialdemokraterna har fått nog av förseningarna i busstrafiken från Dalarö. Nu skriver de ett brev till regionens Trafiknämnd, där de egna partikamraterna är i majoritet.

– En markering, säger Carin Flemström, styrelseledamot i den lokala S-föreningen.

– Vi vill visa att det här inte rör sig om något politiskt käbbel, utan verkliga problem som drabbar oss alla i Dalarö och på öarna.

I skrivelsen står det bland annat: ”att det ibland är förseningar i landsortstrafik är vi vana vid. Men det som nu råder beror på systematiska fel och går definitivt utanför vad man måste tåla.

Förseningar är inte heller tydliga, skriver S-föreningen.

– Först kan det stå att det är en minuts försening, sedan ökas det ofta till tjugo minuter.

Dalarö Utö Ornö Socialdemokraterna tar upp flera konkreta exempel på hur förseningarna drabbar enskilda människor. Bland annat en elev med behov av särskilt stöd som ensam väntat på uteblivna eller försenade bussar.

– Ett minimum är att tidtabellen åtminstone måste läggas om till den realistiska körtiden, säger Carin Flemström.