Coop Ingmarsö blir hybridbutik

Från 1 december kommer Coop-butiken på Ingmarsö att kunna hålla öppet även när den är obemannad. Förändringen innebär kraftigt ökade öppettider för öborna.

En rad butiker i Stockholms skärgård har redan infört möjlighet att handla utanför butikernas ordinarie och bemannade öppettider. Nu införs tekniken även på Coop Ingmarsö. Från att ha öppet 20 timmar i veckan kommer öborna att kunna handla varje dag från klockan 05 till 22.

– Den fastboende som åker en tidig morgonbåt från Ingmarsö till jobbet hinner köpa sig något litet till frukost. Den som kommer hem till Ingmarsö från jobbet en vardag efter klockans 17 kommer att kunna handla middag. Fritidsboende som kommer ut med en av Waxholmsbolagets kvällsturer kommer att kunna proviantera direkt vid ankomst i stället för att behöva släpa mat från stan. Det blir enkelt att köpa lite till en kvällsmacka och frukost nästa morgon, säger David Samuelsson, ordförande i Möja Konsumtionsförening som driver två butiker på Möja och en på Ingmarsö.

Butiken kommer fortsatt att vara bemannad vissa tider. Paket och leveranser från systembolaget kommer bara kunna lämnas ut när butiken är bemannad. Personal kommer att finnas på plats klockan 10 den 1 december för att hjälpa till om det behövs.

Möja konsumtionsförening driver redan en hybridbutik i Långvik på Möja.