De förgyller Utös mörka månader

När Katarina Cars och Emma Olsson hyrde Gula villan under lågsäsongen ville de göra mer än att bara driva sin egen verksamhet där – de ville också skapa en mötesplats för Utöborna. Det visade sig vara efterlängtat.

– Vi var nog inte beredda på gensvaret, säger Katarina Cars.

Gula villan lyser som en smörblomma i grådiset. Direkt innanför dörren möts jag av ljuvliga dofter – aromatiskt ris, kryddig curry, söt kokos, frisk lime och koriander – som pyser ut från köket. Den varma, ombonade stämningen inomhus står i direkt kontrast till den råkalla februarikylan utanför.

Denna lördag har villan intagits av en skara entusiastiska amatörkockar som vill lära sig bemästra det thailändska köket. Förmiddagsgruppen har precis blivit klara och slår sig nu ner till bords för att njuta av egenhändigt tillagad tom yum med torskfilé och räkor, röd curry med rostbiff och bambuskott, kyckling i rödcurry och kokosmjölk med tillbehör.

– Det här är prik nam pla, en sås med chili, vitlök, fisksås och lime. Om man vill ha det lite starkare, förklarar Mai, pekar på en liten skål och fyrar av ett stort leende.

Bakom dagens matlagningsworkshop, och den större satsningen på fler aktiviteter för Utöborna under årets mörka månader, står Katarina Cars och Emma Olsson. Emma är fastboende på Utö sedan fyra år tillbaka, medan Katarina som är Uppsalabo tillbringar så mycket tid som hon kan på ön, där hon vistats sen barnsben. Till vardags jobbar Katarina med ledarskapsutveckling och har sedan flera år tillbaka hållit kurser och retreats i Gula villan. Efter samtal med Britt-Marie Ahnell, som äger Gula villan, öppnades möjligheten upp för attlångtidshyra huset mellan oktober och april.

– I grunden handlade det om att kunna ha mina ledarprogram och öppna upp för fler workshops i huset och att få ”boa” in oss i Gula villan. Tidigare har vi behövt bära all utrustning fram och tillbaka. Men samtidigt har vi haft en längtan att få göra något kul för Utöborna, att få lite mer liv i luckan på ön under den här perioden. Efter julborden på värdshuset i mitten av december är det ju jättestängt här. Många vill hänga tillsammans och få ses, kanske bli bjuden på någonting gott, säger hon.

Emma och Katarina såg möjligheter i och med långtidskontraktet, och i början av november sparkade de igång med ett öppet hus för att ta reda på vad öborna önskade sig för slags evenemang. Ett 80-tal personer dök upp och spånade, och resultatet blev allt från melodikryssfrukost och afternoon tea till yogaretreat och löparkurs.

Men något som var särskilt efterfrågat var just en matlagningsworkshop med den gladlynta Mai, som egentligen heter Naiyana Srihiangkhot men som av alla på ön är känd som Mai, rätt och slätt. Till vardags jobbar hon som “flunk” ombord på Waxholmsbåtarna – alltså tar hand om kafeterian – där hon ofta lagar thailändskt till lunch åt besättningen.

– Man vill ju knappt kliva av båten, för det doftar alltid så gott! Det ville jag lära mig. Vi får se hur det blir hemma nu, men jag tror att jag kommer våga lite mer, skrattar Sonja Davidson och skopar upp lite mer tom yum i sin soppskål.

Kerstin Unnevik, Ann Rosén, Tommy Holmér, Magdalena Lind, Christina Rehbäck och Sonja Davidson är alla eniga i att träffarna på Gula villan inneburit ett lyft för Utö.

– Det är jättevärdefullt. Annars händer det inte mycket på ön just nu, säger Christina Rehbäck.

– Även om man känner varandra i en annan kontext så blir det ett annat samtal när man möts över matlagning. Man har olika kunskaper, och så får man ju belöningen att få sitta så här och njuta. Det är fint att kunna göra det, säger Magdalena Lind.

Det är heller inte bara fastboende som gläds åt träffarna. Även fritidsboende, som kanske vanligtvis inte skulle ta sig ut till ön en grå helg i februari, har lockats ut i allt högre grad. Över femtio personer kom till exempel när det vankades afternoon tea för ett par veckor sedan.

– Många känner nog att det är kul att det bjuds på saker att göra på en plats där man gillar att vara, säger Katarina Cars.

Samtidigt blir satsningen förhoppningsvis positiv för flera av öns verksamheter, till exempel ICA-butiken som kan få lite fler beställningar än vanligt.

När förmiddagsgruppen släntrat iväg, mätta och belåtna, lägger sig lugnet över Gula villan i några timmar och Mai börjar preppa för nästa grupp. Färsk ananas, knallröda chilifrukter och väldoftande basilika dukas upp på arbetsbänken som snart sprakar av färger. Mai passar på att ge mig en liten grundkurs i det thailändska köket.

– Kryddor brukar vi alltid mortla, inte hacka. Och vi steker vanligtvis inte i olja, utan i kokosmjölk, berättar hon.

Vid halvfyratiden kommer nästa gäng. Fastän inte alla känner varandra sen tidigare påminner stämningen snart om en trivsam matlagningskväll hemma hos ett gäng goda vänner, snarare än en kurs. Det sätts på musik, en flaska bubbel korkas upp, glada skratt studsar mellan väggarna. Snart börjar det fräsa och ånga och dofterna fyller det lilla köket. Trots att det är trångt om utrymmet hittar alla varsin syssla och turas om att strimla morötter och färsera kyckling. Mai visar hur köttet ska masseras med soja och bakpulver för att det ska bli mört.

Hittills har Katarina och Emma inte tittat alls på hur satsningen burit sig ekonomiskt. De har båda jobbat hårt de senaste månaderna och innan hyreskontraktet tar slut i april ska ett antal aktiviteter till hinnas med, däribland ett par ledarprogram, välkomna såväl ledningsgrupp som svensexa, påskdagsmiddag och en träningshelg. Den största utmaningen har varit att få tiden att räcka till.

– Vi hade säkert kunnat göra dubbelt så mycket. Ibland känner jag att jag har varit min egen största bromskloss. Det gäller att hitta balansen i att ge det här så mycket tid som det skulle förtjäna, i kontrast till också det andra jobbet som jag har. Men samtidigt tänker jag att vi har sått en massa frön nu. Man måste få prova sig fram, säger Katarina.

Så framåt då, blir det liv i luckan även nästa vinter på Gula villan?

– Vi ska sätta oss ner och utvärdera hur det har gått och förstås föra samtal med ägaren till Gula villan och ta nästa steg utifrån det. Men gensvaret har ju varit fantastiskt.