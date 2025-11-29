De kämpar för Runmarö skola

Elevunderlaget på Runmarö skola har gått upp och ner sedan den återöppnades 1980. Nu har en grupp föräldrar startat ett arbete för att stärka och långsiktigt säkra skolans framtid.

Sju föräldrar står bakom initiativet, men engagemanget har snabbt vuxit. På ett möte den 23 november samlades över 50 Runmaröbor, tidigare elever och föräldrar för att dela erfarenheter och diskutera skolans framtid.

– Vi vill bo här, och vi vill att det ska finnas en skola när våra barn börjar. Engagemanget i rummet visade att många känner likadant. En skola är ju någon slags centralpunkt för ett samhälle, säger Joanna Lövenheim, förskoleförälder och en av initiativtagarna.

En av idéerna som lyftes är att utveckla en tydlig naturprofil för skolan, baserad på Runmarös skärgårdsmiljö och den kompetens som finns på ön. Målet är att både stärka undervisningen och öka skolans attraktivitet, även för barn från fastlandet.

Initiativtagarna menar att en stark skola kan bidra till att fler barnfamiljer väljer att bosätta sig på Runmarö, vilket i sin tur gynnar hela öns samhällsstruktur.

Redan dagen efter mötet hörde representanter från Värmdö kommun av sig för att inleda samtal med föräldragruppen. Arbetet kommer att bedrivas i dialog med både kommunen och Värmdö skärgårdsskolor.

Gruppen planerar nu att formalisera sig inom Runmarö intresseförening och ser långsiktigt på satsningen. Målet är att en profilerad skola ska kunna lanseras 2027, men föräldrarna hoppas att vissa förändringar kan ske redan inför nästa skolval.

– Vi är superpeppade. Det här är bara början, men vi märker att viljan att utveckla skolan finns. Det är avgörande för hela öns framtid, säger Joanna Lövenheim.