”Det här är världens bästa sommarjobb!”

Värmdö kommun satsar på fler unga sommarjobbare på sina öar. Skärgården åkte till Möja för att hälsa på Stella och Maja som under tre veckor jobbar inom Möja kulturella ungdomsrörelse.

Det är ännu en kokhet dag i skärgården i en värmebölja som aldrig verkar vilja ta slut. Inne i grillkiosken vid dansbanan på Möja står sextonåriga Maja Axelsson och Stella Näslund och steker hamburgare till hungriga kunder i kön som ringlar sig utanför. De börjar få in vanan nu. Det är tredje och sista veckan de jobbar här på ön inom den ideella föreningen Möja kulturella ungdomsrörelse (MKU) och grillen är deras främsta arbetsplats. Men arbetsdagarna är mer varierade än så – de hjälper också till på biografen, med städning och under föreningens många evenemang som arrangeras nu under högsommaren.

Under ett flertal år har ungdomar i Värmdö haft möjlighet att söka sommarjobb inom kommunen. Efter förra sommarens lyckade placering på Nämdö Green Archipelago ville man i år utöka satsningen med att få fler unga till öarna och har därmed lyckats fixa jobb åt ungdomar på både Runmarö och Möja. Enligt reglerna måste arbetsgivaren vara en ideell förening, jobbperioden ska sträcka sig över tre veckor och ungdomarna får jobba sex timmar om dagen. Dessutom måste arbetsgivaren ordna boende, vilket ofta visat sig vara stötestenen.

– Ja, på Sandhamn hade vi dialoger med biblioteket och andra ideella föreningar, men det föll på boendet. Det är inte lätt att fixa det under högsäsongen, och vi kan inte ha sextonåringar som pendlar fyra timmar om dagen, säger Oscar Lindemalm, arbetsmarknadsutvecklare på Värmdö kommun. Hans kollega Hanna Wendeler fyller i:

– Det krävs att det finns bra arbetsuppgifter, bra boende och att det är någon på plats som kan ta ansvar. Särskilt när ungdomarna ska sova över, eftersom de inte är myndiga. Alla unga har inte varit ute i skärgården, så för en del får de också upplevelsen att för första gången vara i en skärgårdsmiljö.

I år hade kommunen 550 sökande till totalt 150 platser, som sedan lottades ut. Av de sökande var ungefär en fjärdedel intresserade av att bli placerade på en ö.

– Till de platserna hade vi även en utslagsfråga – om man kan tänka sig att jobba i skärgården och om man var medveten om att det krävde att man sov över under veckorna. Och så fick man motivera varför man ville ha ett sånt jobb, berättar Hanna Wendeler.

Stella och Maja har rast och slår sig ner tillsammans med oss vid borden. Tjejerna bor annars på Ingarö och i Hemmesta, och de går båda gymnasiet i Nacka respektive Gamla stan.

När de berättar om jobbet skrattar de och fyller i varandras meningar. Det märks att de vid det här laget är ganska synkade och har lärt känna varandra väl. Innan de kom hit till Möja hade de bara träffats en gång, nu jobbar de sida vid sida och delar boende – den lilla spelmansbostaden som är praktiskt belägen bara några meter från dansbanan.

– Det var lite som ”Gift vid första ögonkastet”. Vi flyttade in tillsammans första dagen, skrattar Stella, och både hon och Maja konstaterar att det var en perfekt match.

Ingen av dem hade tidigare varit på Möja, men de stortrivs båda två.

– Det är superkul. Bästa sommarjobbet! säger Maja Axelsson med eftertryck.

Det roligaste tycker hon är att träffa människor; att stå i kassan när det är fullt upp. Och alla evenemang, när det händer mycket och folk är glada. Stella Näslund tycker att det har varit roligast när de visat fotbollsmatcherna, och skumpartyt som blev en dundersuccé och lockade både öbor och turister från alla generationer.

– Jag är väldigt tacksam för att vi fick just Möja, det är väldigt mysigt här. Det är som att alla känner alla på ett sätt, säger Stella Näslund.

Men några tråkiga arbetsuppgifter måste de väl ändå ha?

– Jo, igår gick jag och plockade snusprillor över hela planen efter alla event. Sedan är det ju disk och sånt, det är lite jobbigt men det måste ju göras, det ingår, menar Maja.

Med bara sex timmars arbetsdag har tjejerna gott om fritid och möjlighet att utforska ön på egen hand. Ofta brukar de cykla runt ön, ibland går de ut och äter tillsammans på någon av restaurangerna, och det allra härligaste tycker de är att sitta nere vid bryggan i Berg under de varma sommarkvällarna.

När grillen har stängt är det dags för nästa arbetsuppgift; att ta en PR-runda på ön. Maja och Stella sätter på sig varsin rosa cowboyhatt – nu ska det göras reklam för lördagens countryfestival. Vi promenerar längs grusvägen genom byn och på vägen stannar tjejerna till för att prata med öbor och turister om festivalen och om den ”sing-a-long” som kommer att gå av stapeln ikväll på dansbanan. Det är en underdrift att påstå att sommarprogrammet är späckat här på Möja och konkurrensen om besökarna är stor.

Nere i Berg sätter vi oss på bryggan och äter en glass i solskenet. Maja och Stella reflekterar lite över veckorna som gått. De tycker båda att de lärt sig mycket på detta första sommarjobb. Exempelvis att hantera stress och att bli mer självständiga.

– Jag har inte bott själv förut, så det är mycket att tänka på. När diskmedlet är slut måste vi köpa nytt, det är inget man tänkt på innan. Så vi får mycket erfarenhet av andra saker än bara jobbet, säger Maja.

Om några dagar lämnar de ön och reser hem till fastlandet, fulla av intryck, lärdomar och nya vänskaper i bagaget. Men kanske är det inte sista gången de är här?

– Nej, jag funderar faktiskt på att söka jobb här på Möja igen till nästa sommar, säger Stella.