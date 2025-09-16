Domstol sätter stopp för skogsavverkning på Ornö

En planerad skogsavverkning på Ornö stoppas efter dom i Nacka tingsrätt. Domstolen slår fast att nya fynd av hotade arter gör att Skogsstyrelsen måste utreda ärendet på nytt. Bra – men inte tillräckligt, anser Naturskyddsföreningen i Haninge.

Mark- och miljödomstolen i Nacka har för andra gången beslutat att stoppa den planerade skogsavverkningen på Ornö. Ärendet rör ett omstritt avverkningsbeslut där flera hotade arter, bland annat knärot och grön sköldmossa, påträffats i området.

Bakgrunden är att bolaget Lindviken Förvaltning AB anmälde föryngringsavverkning redan 2021. Naturskyddsföreningen i Haninge och Jordens Vänner överklagade och pekade på stora naturvärden, däribland fynd av rödlistade arter. Skogsstyrelsen beslutade i maj 2024 om vissa försiktighetsåtgärder och förbud mot avverkning inom särskilda hänsynsytor.

Miljöorganisationerna menade dock att beslutet var otillräckligt och att nya inventeringar visat på betydligt fler fynd av hotade arter än vad Skogsstyrelsen tagit hänsyn till. Föreningen påtalade också formaliafel i handläggningen och krävde en ny utredning.

Domstolen konstaterar i sin dom att Skogsstyrelsens beslut inte är tillräckligt utrett vad gäller förekomsten av knärot, som bedöms ha en stark population i området. Med hänvisning till EU:s art- och habitatdirektiv slår domstolen fast att ärendet måste återförvisas till Skogsstyrelsen för ytterligare utredning och eventuella nya skyddsåtgärder.

Det tidigare interimistiska avverkningsförbudet som beslutades i juni i år kvarstår tills vidare. Därmed stoppas avverkningen tills dess att Skogsstyrelsen fattar ett nytt beslut.

Avgörandet ses som en viktig delseger för miljöorganisationerna, som länge kämpat för att området vid Breviksnäs ska skyddas.

– Vi är glada att domstolen har återförvisat ärendet till Skogsstyrelsen. Men vi hade velat att de skulle ta upp fler arter i återförvisandet. I synnerhet ryl, som är en starkt hotad växt. Den växer på två punkter väldigt nära varandra i ett område där de har förbjudit avverkning. Men så finns det en större lokal som man inte har tänkt att ta någon hänsyn till alls. Det är vi väldigt kritiska till, säger Klas Magnusson, Naturskyddsföreningen i Haninge, som även nämner liten hornflikmossa som en art som inte nämnts i domen. Föreningen överväger därför att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. På sikt vill man även att området ska bli naturreservat.

– Jag tänker att vi ska skriva någon form av hemställan till länsstyrelsen om att inrätta ett reservat. Det har blivit ännu tydligare hur höga värden det här området har.

Lindviken Förvaltning, som ägs av grevinnan Margareta Stenbock von Rosen, har inte yttrat sig till domstolen kring de senaste turerna.