Elkabel kan stänga affären på Rödlöga

En ny dom ger Vattenfall rätt att dra en elkabel till Rödlöga. Om kabeln dras finns en stor risk att Rödlögaboden läggs ner efter drygt sjuttio år.

Mark- och miljödomstolen slog i början av oktober fast att varken miljön eller möjligheten att ankra utanför Rödlögaboden påverkas av kabeln. Därmed gick domstolen på Vattenfalls och länsstyrelsens linje.

– Vi är bestörta och djupt oroade av domen, säger Maria Aulén Thomsson, föreståndare för Rödögaboden.

Om kabeln dras trots föreningens protester kan konsekvensen bli att Rödlögaboden – som funnits på ön sedan 1954 och är ett nav för service och en träffpunkt på Rödlöga – avvecklas, enligt Maria Aulén Thomsson.

Föreningen som driver boden håller på med en konsekvensanalys och medlemmarna är informerade om läget.

– Det lägger till 1 000 – 2 000 båtar där per säsong och de står för 60 – 70 procent av vår försäljning, säger Maria Aulén Thomsson.

– Om det nu läggs en kabel i området kommer det att märkas ut på sjökort och med skyltar och då kommer många båtar inte vilja ankra hos oss, vilket betyder att en stor del av vår försäljning försvinner.

Enligt Rödlögaboden Ekonomisk Förening innebär sjökabeln att fritidsbåtarna får svårt att ankra i naturhamnarna intill butiken. Det gäller nordöstra udden på Västerö, Seglarberget, Megelskär och sundet mellan Megelskär och Rödlöga.

Mark– och miljödomstolen gick dock på Vattenfalls linje att kabeln (som enligt Vattenfall kommer att dras genom ett rör i området) inte kommer att störa ankring eller påverka miljön.

Nu begär Rödlögaboden Ekonomisk Förening prövningsrätt i högsta instans, som är Mark- och miljööverdomstolen, med en rad argument, bland annat att det finns brister i den lägre instansens dom. Föreningen begär även inhibition. Det vill säga att den lägre instansens dom inte får verkställas innan ärendet är slutgiltigt avgjort.

Samtidigt har tre fastighetsägare nu överklagat länsstyrelsens beslut att kabeln kan dras genom deras vatten. De anser att det är enskilt vatten och att Vattenfall inte har rätt att lägga kabeln där utan deras tillstånd.

För snart tre år sen stoppades ett första försöka att dra sjökabel från Söderöra till Rödlöga efter att en fastighetsägare på Söderöra överklagade länsstyrelsens beslut att låta Vattenfall dra kablar över hennes mark.

Boende på Rödlöga protesterade också mot den planerade elektrifieringen av ön, som de menar hotar öns unika karaktär.

– Rödlöga är ett av få orörda ställen där det inte finns el, och där man därför måste leva på ett annat sätt, sa Maria Brendler-Lindqvist, fritidsboende, vars släkt funnits på Rödlöga i mer än hundra år.

Vattenfalls nya planer innebär att en knappt nio kilometer lång sjökabel dras från sydöstra Söderöra förbi Munkvikudden vid Rödlöga och till ett landfäste på en av de två fastigheter som begärt att Vattenfall ska ansluta dem till elnätet.

Vattenfall hänvisar till att det statliga bolaget har så kallad anslutningsplikt, det vill säga att man måste ansluta alla som vill till elnätet.

Bolaget vill i dag inte säga när man börjar dra elkabeln, om domen i Mark- och miljödomstolen står fast

– Innan projektet sen kan starta måste vi ha ledningsrätt och den processen driver Lantmäteriet, säger Sofie Quant, chef för Vattenfalls projektkommunikation.

Ledningsrätt innebär att Lantmäteriet bestämmer att – i det här fallet – Vattenfall får dra sin kabel över andra fastighetsägares mark eller vatten mot deras vilja. Markägarna har rätt till ekonomisk kompensation.

Vattenfall vill inte kommentera på vilka platser man skulle begära ledningsrätt. Bolaget vill inte heller kommentera kostnaden för projektet, men Markus Fischer, pressekreterare på Vattenfall sa i en tidigare artikel i Skärgården:

– I dagsläget är det två fastighetsägare som har begärt anslutning. När anslutningen väl är etablerad kan det vara fler som vill ansluta sig och dela på anslutningsavgiften.