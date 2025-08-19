En avliden efter båtolycka

En person omkom i en båtolycka syd om Furusund under lördagsförmiddagen. En ribbåt gick då i hög fart och körde slutligen upp på ön Kilen, mellan Furusund och Högmarsö, medan föraren fallit ombord.

Larmet till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral kom strax före klockan 11.45. En privatperson hade då sett en ribbåt köra i cirklar på vattnet syd om Furusund, utan någon förare ombord. Kort därefter fortsatte båten upp på land. En stor räddningsinsats drogs igång. Sjöfartsverkets helikopter deltog tillsammans med Kustbevakningen, en lotsbåt, två enheter från Sjöräddningssällskapet i Räfsnäs samt Räddningsvärn Roslagen som deltog med sin stridsbåt. Även privatpersoner i området hjälpte till i sökarbetet.

Efter en stunds insats hittades en person i vattnet utanför Yxlan. Personen fördes i land av Sjöräddningssällskapet till en väntande ambulanshelikopter och transporterades till sjukhus. Där konstaterades senare att personen hade avlidit. Polisen har underrättat anhöriga och rubricerar händelsen som en båtolycka, utan misstanke om brott. Enligt uppgifter fanns endast en person ombord på ribbåten.

– En tragisk olycka. Det var personer från land som såg båten köra i cirklar och sedan köra upp på land. Så var det en person som hade fallit ur båten. Då påbörjades ett sök med flera deltagande enheter, säger Rickard Rundgren-Björk vid Sjöräddningssällskapet i Räfsnäs.

Statistik från Transportstyrelsen visar att omkring 20 till 25 personer omkommer varje år i fritidsbåtsolyckor i Sverige. På 1990-talet var siffran ofta mer än dubbla. Utvecklingen har gått åt rätt håll tack vare ökad säkerhet och större användning av flytvästar, men varje sommar inträffar fortfarande olyckor med dödlig utgång.

De flesta dödsfall sker när personer faller överbord, ofta utan flytväst. En majoritet av dem som omkommer är män över 50 år. Många av olyckorna sker i mindre öppna båtar vid kortare turer. När föraren är ensam ombord, som i det aktuella fallet, finns ingen annan som kan slå larm eller ingripa om något händer

– Vi gjorde allt vi kunde och det var ett bra samarbete mellan alla enheter där alla visste vad de skulle göra. En stor eloge till alla som deltog i räddningsarbetet, säger Rasmus Karlsson, skeppare på Pilot 792 som deltog i insatsen.

Irma Burmester text

Foto: Privat