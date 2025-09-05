En tillfällighet att kollision undveks

Det var en ren tillfällighet att robotbåten R142 Ystad inte kolliderade med fartyget Silverpilen, det framgår i Statens haverikommissions slutrapport över händelsen.

Det var den 7 september förra året som föreningen Veteranflottiljen anordnade ett evenemang vid Gålöbasen i Haninge där flera veteranfartyg deltog. Under evenemanget erbjöds betalande passagerare att få åka med den före detta robotbåten R142 Ystad. Det rådde mycket tät dimma under dagen och under färden var Ystad ytterst nära att kollidera med fartyget Silverpilen som var på väg från Utö till Årsta brygga. Ystad passerade några meter akter om Silverpilen i 36 knops hastighet. Varken styrman eller befälhavare på Ystad hade behörighet att framföra fartyg över 35 knop.

SHK har nu publicerat sin slutrapport över händelsen som betecknas som tillbud till en mycket allvarlig sjöolycka. Enligt SHK medförde den höga hastigheten tillsammans med ett stort antal arbetsmoment för befälhavaren och styrman att radarbilden och radarekot misstolkades. Man förstod bland annat inte vilket håll Silverpilen färdades och de saknade kunskaper om spårfunktionen i radar som inte var påslagen. De hade även missförstått hur radion fungerade och låst den på fel kanal, vilket gjorde att man inte hörde anrop från Silverpilen. I styrhytten saknades dessutom utrustning för att visa AIS-information.

Ystad ägs av Statens Maritima och Transporthistoriska museer, men förvaltas och används av Föreningen Svenska Robotbåtar (FSvR). Efter händelsen har föreningen vidtagit en rad åtgärder. Bland annat finns ett nytt bemanningsbeslut där det krävs att befälhavaren ska ha certifikat för snabba fartyg och att fartyget får medföra maximalt 45 passagerare. Styrhytten har utrustats med ett elektroniskt sjökort som även visar AIS-information. Ytterligare en VHF-radio har installerats för att säkerställa passning på kanal 16. Inför säsongen 2025 har antalet praktiska övningstillfällen för besättningen ökat. SHK rekommenderar föreningen att förbättra säkerheten för passagerare på däck. SHK rekommenderar att Veteranflottiljen, som anordnade evenemanget, förbättrar samordningen mellan deltagande fartyg, att riskbedömningar görs och att kommunikationen med omgivande trafik förstärks.

Styrman och befälhavare dömdes i tingsrätten till dagsböter för vårdslöshet i sjötrafik. Domen överklagades av både åklagare och de dömda.