Enklare med jakt på säl och skarv

För att möjliggöra utökad jakt på säl och skarv föreslår Naturvårdsverket ändrade regler i förvaltningen av arterna.

Naturvårdsverket föreslår bland annat ett ökat regionalt ansvar för förvaltning av säl, något som ska göra jakten bättre anpassad efter regionala förhållanden. Myndigheten föreslår även att länsstyrelserna ska kunna fatta beslut om skyddsjakt på säl. Vad gäller jakt på mellanskarv så föreslår Naturvårdsverket bland annat utökade möjligheter till skyddsjakt på enskilds initiativ, samt att en vägledning för oljering av skarvägg tas fram.

– Vi föreslår en förvaltning av säl och storskarv som liknar förvaltningen av annat vilt och som möjliggör en förflyttning till utökad regional och lokal förvaltning. Förslagen handlar också om att ge bättre verktyg för att begränsa populationerna där det är nödvändigt, till exempel i områden där de påverkar känsliga fiskbestånd negativt, säger Christine Aminoff, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Enligt nuvarande reglering får skyddsjakt på eget initiativ inte genomföras närmare än 300 meter från boplats för mellanskarv. Naturvårdsverket vill att den formuleringen kvarstår eftersom man ser risker med att fåglarna annars etablerar nya boplatser.

Länsstyrelserna har idag möjlighet att ge dispens för skyddsjakt på säl i skyddade områden. Naturvårdsverket föreslår att länsstyrelserna reviderar föreskrifter inom Natura 2000-områden avseende säl för att möjliggöra jakt till skydd av fiskbestånd istället för att återkommande utfärda dispenser.