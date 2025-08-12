Fartkameror planeras innan Furusundsleden

Trafikverket planerar att sätta upp fartkameror längs vägen fram till Furusunds färjeläge. Bakgrunden är återkommande rapporter om höga hastigheter och farliga trafiksituationer.

Enligt uppgifter från Trafikverket projekteras kamerorna efter en bedömning om att höga hastigheter förekommer på sträckan – ofta på grund av stressade resenärer som vill hinna med färjan över Furusundsleden. Detta innebär en ökad risk för farliga trafiksituationer till följd av fortkörning och riskfyllda omkörningar.

Enligt en rapport från Trafikverket och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) minskar antalet dödade i trafiken med i snitt 39 procent på vägsträckor där fartkameror finns. Även antalet svårt skadade minskar tydligt. Effekten är som störst på landsvägar med hög hastighet och varierande trafikmängd – just sådana miljöer som ofta leder fram till färjelägen.

Hur många kameror det blir längs vägen till Furusund, och exakt var de hamnar, är ännu inte klart. Placeringarna bygger nämligen på frivilliga avtal med fastighetsägare längs sträckan. Några kvadratmeter mark behövs för varje kamera och om markägare säger nej tvingas Trafikverket antingen flytta kameran eller ta bort platsen helt.

Enligt uppgifter ska avtalen vara utskickade, och Trafikverket inväntar svar från markägarna i fråga. Tidsplan för byggstart är ännu oklar, till dess att tillräckligt många tillstånd har bekräftats. Den berörda sträckan är väg 278 från Åkersberga till Furusund. Den trafikeras flitigt sommartid, inte minst av de bilister som är på väg till färjan mot Yxlan och Blidö. Enligt Trafikverket är det just innan färjeläget som problemet är som störst, och därmed föremål för utplaceringen av de tilltänkta fartkamerorna.

Irma Burmester