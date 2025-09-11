Fastighetsägare försöker stoppa trafik till Ingmarsö

Fastighetsägare vid Ingmarsö södra brygga uppskattar inte att Waxholmsbolagets fartyg delvis nyttjar deras privata vattenområde vid tilläggningar. Markägarna hotar med polisanmälan om trafiken inte snarast upphör.

I en lapp uppsatt i väntkuren vid Ingmarsö södra brygga skriver en anonym person att Waxholmsbolagets fartyg vid tillägg på den ena delen av bryggan gör intrång på deras privata vattenområde. Något hen menar är en fara eller olägenhet för badande och boende samt i strid med sjölagen, Transportstyrelsens föreskrifter och miljöbalkens försiktighetsprincip. Personen förbehåller sig rätten att anmäla Waxholmsbolaget till länsstyrelsen, sjöpolisen och andra tillsynsmyndigheter. Personen kräver vidare att en överenskommelse med fastighetsägarna tecknas för att fartyg fortsatt ska nyttja deras vatten. Det är oklart vem som satt upp lappen. Fastighetsägarna har tidigare uttryckt sitt missnöje med trafiken. 2023 placerade de ut en boj vid fastighetsgränsen vilket fick till följd att fartyget Storskär av säkerhetsskäl inte kunde lägga till. Bojen plockades senare upp.

Vid södra bryggan finns bland annat en restaurang och en livsmedelsbutik. En brygga har funnits på platsen sedan slutet av 1800-talet och trafikeras via en allmän farled. Region Stockholm, som använder bryggan i kollektivtrafiken, känner till skrivelsen och för en dialog med berörda parter i frågan.

– Vår bedömning är att det inte finns något lagstöd som begränsar nyttjandet av vattenområdet i det här fallet. Trafikeringen innebär ingen oegentlighet eller säkerhetsrisk som skulle motivera att den upphör. Angöringen sker alltid utifrån kaptenens bedömning av vad som är säkert och tryggt, skriver Sophie Gunnarsson, presskommunikatör på Region Stockholms trafikförvaltning.

Hur ställer ni er till att teckna avtal kring detta?

– Vi ser i dagsläget ingen anledning till ett sådant avtal. Däremot sker samverkan för att säkerställa en trygg och säker situation vid angöring.

Finns det en risk, som ni ser det, att ni inte längre kan nyttja den delen av bryggan i framtiden?

– Nej, enligt vår bedömning finns det ingen sådan risk, säger Sophie Gunnarsson.

Bryggan är formad som en spets som möjliggör stävtillägg åt två sidor. Enligt befälhavare på Waxholmsbåtar, som tidningen varit i kontakt med är det inte möjligt att använda sidan längst bort från fastigheten eftersom fartygen då hamnar för nära gästhamnen. Skärgården har varit i kontakt med med Sjöfartsverket som känner till frågan, men som inte ser sig som någon part i målet.

– Allmän farled är främst ett juridiskt begrepp som innebär att staten via Sjöfartsverket har vattenrättslig rådighet, men det har inte så stor betydelse i det här fallet. Allemansrätten gäller även på vatten och man har rätt att använda vattenytan om det finns tillräckligt djup och inget förbud för sjötrafik är inrättat, så länge man visar hänsyn och gott sjömanskap. Det finns väldigt många vattenområden med privata fastighetsägare. Det skulle bland annat kunna påverka skärgårdstrafiken om man inte fick köra där, säger Johan Wahlström, enhetschef på Sjöfartsverket.

Giedre Jirvall, tidningen Skärgårdens expert på mark- och miljörätt, har svårt att se att trafiken skulle kunna stoppas.

– Region Stockholms position framstår som juridiskt mycket stark. Den långa traditionen av kollektivtrafik till bryggan har skapat rättigheter som väger tyngre än ett eventuellt intrång i den berörda fastighetsägarens vattenrätt. I slutändan handlar det om att skydda skärgårdsbefolkningens grundläggande behov av fungerande kommunikationer – ett allmänintresse som i detta fall har företräde, säger Giedre Jirvall.

Fastighetsägarna säger att informationen på lappen härrör från ett privat mejl från i början av sommaren vilket spridits utan tillåtelse. De betonar att det idag inte finns någon pågående konflikt. I övrigt vill de inte kommentera saken.