Fem frågor till Agneta Ögren…

...särskild utredare för utredningen – en moderniserad fiskelagstiftning

Varför föreslår du att fiskelagen ska klargöra att fiskerätten i enskilt vatten tillhör fastighetsägaren?

– Det är endast ett förtydligande. Det våra experter har framfört är att nuvarande lagstiftning många gånger tolkas felaktigt och det är av den anledningen vi ville skriva det lite tydligare.

Varför anser du att endast handredskap ska tillåtas vid fritidsfiske på allmänt vatten?

– Den nuvarande lagstiftningen är mycket svårtillgänglig och ambitionen har först och främst varit att få ett lättare regelverk. Sedan har Sverige gått med i EU efter att den nuvarande fiskelagen skrevs och EU ställer krav på Sverige att se till att fritidsfisket inom EU-område bedrivs på ett sätt som överensstämmer med målen och bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken. Att införa redskapsbegränsning är en åtgärd som omfattas av den gemensamma fiskeripolitiken. Samtidigt ingår det i förslaget att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) får meddela föreskrifter om en utökad redskapsanvändning. Vår bedömning är att vi på detta sätt uppfyller EU:s krav men att det i de flesta fall inte kommer att medföra någon förändring eftersom HaV kommer att tillåta utökad redskapsanvändning i de flesta fall. Det är i de fall bestånden har påverkats som det kommer att märkas en skillnad.

Är husbehovsfisket med nät ett problem för fiskbestånden och vad grundar ni den uppfattningen på?

– Husbehovsfisket är normalt inte ett problem och som vi har uppfattat HaV kommer det inte att bli några stora förändringar, men myndigheten måste kunna begränsa redskapsanvändningen när behov uppstår.

Hur ser du på debatten kring husbehovsfisket med nät som uppstått?

– Jag har inte följt debatten närmare eftersom jag har fullt upp med annat. Vår tanke var att få ett regelverk som är bättre anpassat till de EU-rättsliga åtaganden som Sverige har samtidigt som HaV kommer att meddela föreskrifter om en utökad redskapsanvändning. Vi har inte räknat med någon större skillnad i praktiken dock att vi får en lagstiftning med anpassad till nuvarande beståndssituation och EU:s bestämmelser.

Föreslår ni några ändringar i reglerna för fritidsfiske på enskilt vatten?

– Frågan är mycket allmänt formulerad och jag lämnade förslaget för tryck i juni i år så jag vågar inte ge ett rakt svar nu eftersom jag inte minns alla detaljerna.