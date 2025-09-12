Fem frågor till Lars Avellan…

... en av sex organisatörer bakom manifestationen mot dumpningen av muddermassorna i Kanholmsfjärden den 13 september.

Hur många har anmält sig till manifestationen?

– För närvarande har vi ett sextiotal anmälda. Men när vi kom upp i vårt minimiantal tog vi bort anmälningsplikten sedan dess är det flera som hört av sig som inte behövt anmäla sig. Jag skulle tro att vi blir ett hundratal.

Vad gör ni om manifestationen inte får någon effekt?

– Det finns många välskrivna inlagor till Mark- och miljödomstolen. Får manifestationen ingen effekt så går vi den juridiska vägen.

Anordnar ni någon annan form av protest för de som inte kan närvara den 13 september?

– Inte samma dag men det finns många aktiviteter och det är väldigt många som engagerar sig. Bland annat Djurö byalag som har ordnat en protestlista på skrivunder.com, med för närvarande över 5 000 påskrifter.

Varför gör ni det här?

– Att under ett halvårs tid dumpa 200 000 kubikmeter förorenade muddermassor skulle förgifta näringskedjan, påverka avsaltat dricksvatten och rubba fjärdens ekologiska balans.

Var kan man få reda på mer om manifestationen?

– Vi har både en hemsida: raddakanholmsfjarden.se och en Facebooksida Rädda Kanholmsfjärden. På dessa kan du också beställa banderoller och se eventuella sena ändringar i planerna.