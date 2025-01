Fick vänta två år för att ansluta till elnät

Den som vill ansluta sitt hus till elnätet i skärgården kan få vänta i flera år, något som flera fastighetsägare på Möja fått erfara.

Fastighetsägare som vill koppla in hus på Möja på elnätet kan ha nytta av ett gott tålamod, installationen kan dröja i flera år. En fastighetsägare som Skärgården varit i kontakt med har haft många och långa kontakter med Vattenfall.

– Jag väntade ett helt år. Veckan efter fick jag höra från Vattenfall att de snart skulle komma. När deras grävare inte kom och vintern var i antågande så anlitade jag en egen som lade ner rören. Efter det dröjde det ytterligare några månader innan de drog in kablarna. Totalt fick jag vänta två år, det är helt sanslöst, säger mannen som vill bli anonym.

Mannen hade redan betalat Vattenfall för grävjobbet, men hade han inte själv anlitat och betalat en grävare hade han troligen fått vänta till tjälen släppt.

– Hade jag inte gjort det hade det kanske dröjt till nästa sommar med provisorisk el för att inte fastigheten skulle ta skada av vintern.

Bekymren slutar dock inte där. Mannen ville även koppla in ett hus på en grannfastighet han ägde, där alla kablar redan var framdragna till elskåpet.

– Det kom sex personer med två fyrhjulingar och började koppla in en annan granne med delvis samma kabelsträckning. Ska ni inte koppla in mig också, undrade jag? Men det hade de inte fått någon order om. De kunde heller inte nå någon på Vattenfall som kunde ge ett okej så de åkte utan att koppla in vårt hus. Vattenfall verkar ha riktigt svårt att koordinera projekt med sina underentreprenörer.

Mannen säger att bemötandet från Vattenfalls kundtjänst varit bra, men tycker att man kunnat vara mer generös med kompensationen.

– Efter en lång dialog med reklamationsavdelningen har jag jag blivit lovad att få tillbaka 20 procent av installationskostnaden. Jag hade tänkt hyra ut huset. Det är flera hundra tusen jag missat i intäkter. Jag tycker man kunde bjudit på hela installationskostnaden.

Skärgården har pratat med mannens granne som bekräftar att installationen tagit lång tid även för honom. Han säger att entreprenören dessutom grävt sönder rören för fiberkablar vilket gjort att han inte kunnat dra in fiber som tänkt. Efter 1,5 års väntan fungerar elen, men Vattenfall har ännu inte markerat installationen som klar och han har ännu inte fått några räkningar.

– Det är jättetråkigt att vi inte kan leva upp till våra kunders förväntningar. Jag förstår att förseningar skapar besvär. Den stora bakgrunden som gäller hela branschen är klimatomställningen och den stora elektrifieringen som gjort att vi senaste åren haft en enorm ökning av förfrågningar om anslutningar. Det har gjort att vi har en backlog att hantera. Nu är vi i fas, men under den här perioden har kunder fått vänta ovanligt länge, säger Ann-Marie Gelius, enhetschef för nätanslutningar lokalt på Vattenfall Eldistribution.

Ann-Marie Gelius vill inte kommentera enskilda ärenden.

– Vi samarbetar med entreprenörer som ansvarar för upplägget och genomförandet av arbetet. Jag har största förtroendet för att de planerar det så effektivt som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Generellt jobbar vi hela tiden för att effektivisera rutiner och får vi synpunkter så ska vi såklart väga in det i hur vi jobbar. Normalt sett ska det inte behöva ta längre tid med anslutningar på en ö.

Ann-Marie Gelius säger att väntetiden på anslutning till kabelskåp ska vara som mest två månader. Behövs fler åtgärder, exempelvis materialbeställningar eller grävarbeten, kan man få vänta 8-10 månader. Kunder som inte är nöjda med sina installationer kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen.