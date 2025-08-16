Fisknät från Ljusterö blir skydd i krigets Ukraina

På bara några dagar har Anki Arctaedius fått in ett trettiotal fisknät på Ljusterö. Via den svenska ideella organisationen Operation Change ska de skickas till Ukraina, där de används som skydd mot drönare vid fronten.

– Har man gått en hel sommar med ledighet så kliar det i fingrarna att få bidra med något. Har jag bestämt mig för att göra något, då är det bara att köra igång. Det behöver inte vara så komplicerat, säger hon.

Anki Arctaedius tog därigenom kontakt med Operation Change, som sedan 2022 skickar förnödenheter, material och utrustning till Ukraina med hjälp av volontärer. Organisationen startade efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 och drivs av volontärer i Sverige och Ukraina. De samlar in och skickar material, utrustning och förnödenheter baserat på aktuella behov vid fronten, och fisknätsprojektet är en av deras senare insatser. Fisknäten hängs över skyttegravar, fordon och byggnader för att fånga upp drönare. När de fastnar minskar effekten av explosioner och splitter.

– Jag hörde talas om projektet och tänkte att här ute i skärgården ligger det ju massor av nät i folks sjöbodar. Det tog två dygn från att jag kontaktade Operation Change till att första näten var på plats. Efter några dagar har vi fått in 30-40 nät, säger Anki Arctaedius.

Nu hoppas hon att fler ska vilja bidra.

– Får vi in 15 nät om dagen fram till 31 augusti så blir det ju några stycken. Jag har tänkt ta kontakt i olika Facebookgrupper från andra närliggande öar så att fler kan vara med i det här också.

Alla typer av fiskenät, som är i gott skick, kan lämnas på Ljusterö bygdegård fram till den 31 augusti.

Irma Burmester