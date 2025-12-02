Foodora testar nya drönare nästa år

Vind och brist på kunder gjorde att Foodora i september stoppade sina leveranser via drönare. Nu hoppas bolaget som flyger farkosterna göra comeback med en ny version efter årsskiftet.

Enligt Lars Erik Fagernæs, vd för norska Aviant – som står för drönarna och sköter flygningarna – är det en ny variant med fler motorer, som klarar hårdare vind och är certifierad för att flyga i tätbebyggt område.

– Det betyder att vi kan nå fler potentiella kunder i sämre väder, säger han.

Ett problem i år för Foodora (logistik), Aviant (flygningar), telekombolaget Tele2 (uppkoppling mellan drönare och operatör) samt hamburgerrestaurangen Bastard Burgers (mat) var att vinden stoppade många flygningar vintern och våren 2025.

Under perioden från februari fram till sommaren blåste det ofta elva eller strax över gränsen på tio meter i sekunden.

– Januari, februari, mars och april är väldigt svåra månader att flyga på, sa Lars Erik Fagernæs förra gången Skärgården pratade med honom.

– Men under sommaren flög vi mer, tillägger han i dag.

Gränsen för Aviants drönare att flyga ligger i dag på cirka 10 m/s.

– Skillnaden mellan tolv och tio meter i sekunden är skillnaden mellan att ha stängt 40 procent av tiden eller 10-20 procent av tiden, säger Lars Erik Fagernæs.

Den nya drönaren Notus 4.0 som Aviant ska presentera i januari klarar vindar upp mot 14 m/s, enligt Lars Erik Fagernæs. Den har åtta motorer och är certifierad för att flyga över tätbebyggda områden (vilket innebär att den kan nå fler kunder).

Radien på transporterna blir till att börja med åtta–tio kilometer. Lyftkapaciteten ett kilo.

– Men vi ska upp till tjugo kilometer och även öka lyftkapaciteten med tiden, säger Lars Erik Fagernæs.

Beställningen av mat har hittills skett via Foodoras app. Om du ligger inom rätt radie får du fylla i ett formulär för leveransen, sedan tar det cirka tio minuter innan Foodora kan bekräfta att det går att leverera till din adress.

Drönaren landar inte, utan sänker ner beställningen med hjälp av en wire. Trädgårdar, parkeringsplatser och andra öppna ytor lämpar sig bäst för leverans, enligt Foodoras operativa chef Daniel Gustafsson Raba.

Skärgården har sökt Daniel Gustafsson Raba för en kommentar inför den här artikeln.