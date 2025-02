Företagare kan drabbas när kajprojekt försenas

Delar av den omfattande renoveringen av kajen i Vaxholm har försenats, vilket kan innebära att arbeten kommer att genomföras under högsommaren. Ett 30-tal företagare i centrum kräver nu ett byggstopp under sommaren.

I en statusrapport från stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm framgår att arbetet med att renovera kajen i Västerhamnen blivit försenat och som tidigast beräknas bli klar i slutet av juni. Något exakt datum kan inte ges eftersom kommunen väntar på tillstånd till sprängning från polisen. Förvaltningen beskriver det som att man nu står inför ett vägval: antingen att ytterligare arbeten görs under sommaren eller så får projektet bantas eller förlängas, något som skulle påverka budgeten negativt. Enligt förvaltningen förs en dialog med näringsidkarna om åtgärder för att kunna öppna parkeringen på gamla Shell-tomten och för att uteserveringarna ska kunna hålla öppet som vanligt. Men 33 företagare riktar i ett öppet brev kritik mot planerna på att arbeten ska pågå under sommaren, något man menar bryter mot tidigare löften.

– Hur många vill sitta på en uteserveringen och titta rakt in i en arbetsplats där man använder en spontmaskin? Det skulle vara förödande för många här i stan. Hela kajprojektet har från början gått ut med att man inte ska jobba då för att tursim och näringsliv ska kunna pågå som vanligt. Vi behöver den pausen för att kunna att hämta hem det vi förlorar innan högsäsong, säger Anna Hållén som driver Winbergs bar & kök, som ligger på kajen i Söderhamnen.

Under torsdagen var statusrapporten kring kajprojektet uppe som ett informationsärende på kommunstyrelsens sammanträde. Waxholmspartiet och Vaxholmsdemokraterna hade lämnat in så kallade nämndinitiativ där partierna yrkade på att kajarbetena skulle pausas under sommaren.

– Vaxholm har inget bra rykte hos företagarna. Vi ligger på plats 282 av 290 kommuner när det gäller kommunens service och handläggning av företagsärenden. Det här förbättrar inte direkt statistiken, säger Per-Håkan Öström (WP), ledamot i kommunstyrelsen för Waxholmspartiet.

Något beslut fattades inte, utan kommer att tas på ett extrainkallat sammanträde om några veckor när konsekvenserna av de olika alternativen utretts.

Om kostnaden av att pausa arbetena i sommar visar sig hög, kan ni komma att ändra inställning i frågan?

– Det är inte ovanligt att stora projekt som detta ofta medför förseningar på grund av oförutsedda händelser och att det kan medföra högre kostnader. I det sammanhanget kan det inte vara någon stor sak i förhållande till projektet som sådant.

Enligt Per-Håkan Öström ska tjänstemän på förvaltningen ha sagt till företag att de inte skulle få någon ersättning, något han är kritisk till.

– Det är inte tjänstemännens beslut, det är något vi politiker som bestämmer. Det finns en möjlighet att ge ersättning till handlare om de blir drabbade.