Försvarsmakten expanderar på Muskö

Ludvigsbergs Herrgård på Muskö har sålts till Försvarsmakten för 23 miljoner kronor. De senaste åren har herrgården använts som turist- och konferensanläggning men nu blir den en del av försvarets bas på ön.

– Försvarsmakten har genom Fortifikationsverket förvärvat fastigheten Ludvigsbergs Herrgård för avsikt att skapa en för Försvarsmakten gemensam konferensanläggning, säger kommendör Håkan Nilsson, chef för Marinstaben.

Utöver att nyttja herrgården som konferensanläggning ska Försvarsmakten även kunna erbjuda tillfälliga övernattningsrum för personal som tillhör Marinstaben men som normalt jobbar på andra orter, så som Karlskrona och Göteborg.

– Detta är ett sätt för oss att hålla nere kostnader. Avståndet från Muskö till närmsta hotell medför dessutom en avsevärd pendlingstid vilket vi nu kan minska, tillägger Håkan Nilsson.

Adolf Ludvig Levin uppförde även en annan herrgård på Muskö, Arbottna, som redan ägs av Försvarsmakten. Med det nya köpet av Ludvigsbergs Herrgård äger nu Försvarsmakten två stora herrgårdar på Muskö.

Ludvigsbergs Herrgård har en lång historia och byggdes av möbelhandlare Adolf Ludvig Levin i slutet av 1700-talet. Mangårdsbyggnaden var färdigbyggd 1782 och året därpå invigdes herrgården. Under de senaste hundra åren har Ludvigsberg ägts av både företag och privatpersoner. Det har bland annat drivits som ett sommarpensionat under 40-talet och därefter arrenderats av svenska kyrkan under 60-talet. Under tidiga 2000-talet drevs där en restaurang och konferensanläggning.

Text: Sissel Waering