Fortsatt strid om kablarna vid Nämdö

Tony Bergman fortsätter sin kamp för att Vattenfall ska plocka upp sina uttjänta elkablar utanför Aspö vid Nämdö. Tvisten har pågått i nästan tre år och varit uppe hos Länsstyrelsen och vänt.

– Nu ska vi få nationalpark i området och alla pratar om att värna miljön, då ska man väl se till att skräp som ligger i naturen tas bort, säger Tony Bergman.

– Det ligger säkert hundratals kablar på havsbotten enbart i den här delen av skärgården, tillägger han.

I två års tid kämpade Tony Bergman för att Värmdös bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd skulle agera mot ett halvt dussin uttjänta kablar i vattnet utanför hans fastighet.

I november 2022 bestämde sig nämnden till slut för att kräva att Vattenfall skulle ta upp två gamla kablar.

Vattenfall hävdar dock att det blir för dyrt och svårt att plocka upp dem.

– Det är idag praxis att låta kablarna ligga kvar, säger Sofie Quant, kommunikatör på Vattenfall. Naturvårdsverket, som är högsta instans på området, anser generellt att det gör minst åverkan på miljön att låta kablarna ligga.

– I undantagsfall fall plockar vi upp kablar, där miljörisken med ett sådant förfarande är obetydlig.

Tony Bergman menar dock att kabelkärnorna innehåller koppar, bly och andra tungmetaller, som kan läcka ut i vattnet.

Även Värmdö kommun anser att uttjänta/döda kablar är att betrakta som avfall enligt miljöbalken och att de ska avlägsnas och återvinnas så gott det går.

Vattenfall överklagade kommunens föreläggande till länsstyrelsen, som för ett par år sedan skickade tillbaka det till kommunen för fortsatt handläggningen. Länsstyrelsen ansåg bland annat att kommunen varit för otydliga i sina krav.

Anette Niska-Andersson, presschef på Värmdö kommun:

– Vi arbetar fortfarande med att utvärdera hur vi går vidare i ärendet. Det är möjligt att vi kan förelägga Vattenfall att vidta föreslagna åtgärder, men ett sådant beslut måste baseras på en bedömning av både kostnadens rimlighet och den miljömässiga motiveringen för att genomföra åtgärderna.

– Ett alternativ är också att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder, vilket då skulle delges berörda parter med möjlighet att överklaga beslutet.

Tony Bergman är inte nöjd med det beskedet:

– Kommunen tar för lång tid på sig och är för defensiva. Vattenfall ljuger om placeringen av kablarna och vältrar sig i påstådda svårigheter för att slippa göra rätt för sig.Vi får väl be ryssarna ta en sväng förbi ön med släpankare, säger han.

Totalt handlar det om sex uttjänta kablarna utanför Aspö, som ägs av Vattenfall (fyra elkablar) och Skanova (två telekablar). Värmdö kommun har ännu inte tagit något beslut angående telekablarna.

Fakta/SJÖKABLAR