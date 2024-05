Fortsatta problem med bryggan på Tynningö

I fredags stängdes Norra Tynningö brygga av för all trafik under hela dagen. Samtidigt fick resenärer felaktiga besked från SL:s kundtjänst att trafiken gick som vanligt.

Sedan bryggan på Norra Tynningö renoverades förra året har resenärerna fått vänja sig vid en osäkerhet kring om båtarna faktiskt anlöper bryggan vid lågt vattenstånd. I fredags förra veckan låg vattennivån bitvis 20 centimeter under medelvattensståndet, vilket gjorde att all trafik till bryggan stängdes av på grund av risk för underåkning och risk för resenärer vid på- och avstigning. De fartyg som anlöper Tynningö Norra körs både av Waxholmsbolaget och SL. Information om att bryggan stängts av lades ut på Waxholmsbolagets hemsida och app under torsdagsmorgonen men i SL:s app fanns ingen information alls om att bryggan var inställd. Resenärer som kontaktade SL:s kundtjänst fick tvärtom beskedet att trafiken till bryggan gick som vanligt.

– Linje 83 är ju en SL-linje och då ska det självklart finnas störningsinformation på sl.se och i SL-appen. I dagsläget kan inte sjötrafikledningen lägga in trafikinfo i SL-miljön, utan det går via VR som är trafikutövare i landtrafiken. Sjötrafikledningen informerar alltså VR som i sin tur lägger in störningsinformation för SL-trafiken. Detta har dock inte funkat den här gången och det är naturligtvis beklagligt. Detta är sannolikt också förklaringen till varför SL:s kundtjänst gett felaktig information om trafikstörningen vid Norra Tynningö brygga. Arbete pågår med att göra det möjligt för sjötrafikledningen att uppdatera även på SL:s hemsida och app, och det kommer förhoppningsvis att bli möjligt i höst. Tills vidare kommer sjötrafikledningen att följa upp att info som gäller linje 83 också läggs ut på SL:s hemsida och i SL-appen. Men det skadar heller inte att man som resenär för säkerhets skull i första hand kollar i WÅAB-appen för senaste och korrekt störningsinformation för bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget, skriver Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen under fredagen.

Under helgen har information att SL:s pendelbåtar inte anlöper Norra Tynningö lagts in i SL:s app och hemsida, däremot framgår det inte att det även gäller fartyg i Waxholmsbolagets regi.

Enligt Claes Keisu är riktlinjen att trafiken dras in när vattenståndet ligger tio centimeter under normalvattenstånd.

Regionen: Problemen ska åtgärdas

Efter att bryggan på Norra Tynningö renoverats visade det sig att den blivit för hög. Därför trafikeras den inte längre fullt ut vid lågvatten, något som ställt till med stora problem för pendlare på ön. Nu lovar trafikförvaltningen att den ska åtgärdas.

Förra året renoverades Trafikverkets brygga på Norra Tynningö, men olika tolkningar mellan Region Stockholms trafikförvaltning och Trafikverket gjorde att den blev för hög. Felkonstruktionen har bland annat medfört att den tidiga pendelbåten inte lägger till vid bryggan vid lågvatten, något som skapat stora problem för pendlare på ön. Dragana Mimovic, projektledare på Trafikverket, säger att de byggt bryggan enligt de anvisningar de fått men att de under våren fått förslag från trafikförvaltningen på att bygga ett underkörningsskydd vid bryggan.

– Vi har garantitid på bryggan som gäller i fem år och då kan vi inte tillåta att vem som helst gör saker på bryggan för då gäller inte garantin. Vår konstruktör har tagit fram ett förslag på underkörningsskydd som han skickat till entreprenören som ska yttra sig, men entreprenören måste också ha tid, de kan ha andra jobb.

Dragana Mimovic anser inte att Trafikverket gjort något fel och säger att trafikförvaltningen sagt sig vara beredda att stå för alla kostnader.

– Det här året har jag lagt tre veckor på att svara på kundärenden. Det är inte vårt fel att det blivit så här, de borde ta sitt ansvar. Vi har gjort det vi kunnat, jag kan inte trolla fram någonting.

Jimmi Olsson på trafikförvaltningen säger att man självklart ska åtgärda bryggan, men att man ännu inte har någon tidsplan för när det kan se.

– Det ska bli ett underåkningsskydd så att vi kan trafikera den för fullt. Vi försöker jobba så fort som möjligt för att kunna tillgå våra resenärer, men jag har tyvärr ingen tidsplan idag.

Ett förslag från pendlare har varit att första turen med pendelbåten istället ska anlöpa Höganäs brygga, men det är enligt trafikförvaltningen inte aktuellt.

–Det går redan turer från Höganäs brygga till både Vaxholm och Strömkajen men vi har inte idag resurser att utöka den trafik som går från Höganäs Brygga, säger Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen.

Ett underåkningsskydd kommer att underlätta för fartyg att anlöpa bryggan, men den kan ändå komma att stänga av vid kraftigt lågvatten på grund av att landgången blir för brant.

– Med ett underåkningsskydd kan man lägga till på ett säkrare sätt. Landgångsvinkel blir naturligtvis fortsatt brant, men de allra flesta resenärer kommer att kunna ta sig av och på utan större bekymmer. Vi uppskattar att ett underåkningsskydd kommer att lösa typ 75 procent av angörningsproblemen vid bryggan vid lågt vatten, säger Claes Keisu.