Framtidens sjötrafik på trafikantföreningens agenda

I förra veckan höll Skärgårdens trafikantförening medlemsmöte i Hartwickska huset, där ett tjugotal personer samlats för att bland annat höra om det kommande försöket med elbärplansbåt på pendelbåtlinjen till Ekerö.

Brigitte Junker från Candela berättade om företagets projekt med den eldrivna bärplanspassagerarbåten P12, som ska testas på pendelbåtlinje 89 mellan Stockholm och Ekerö i höst. Båten har blivit försenad på grund av vinterns köldknäpp med mycket is, och en av nackdelarna med P12:an är just att den inte är isgående. Däremot finns flera fördelar att hämta: hälften så lång restid samt minskat svall, buller och miljöpåverkan. P12:an kommer att ta 30 passagerare och under försöksperioden trafikera linjen med en båt, men visionen framöver är att kunna skala upp med flera båtar som under rusningstrafik ska kunna öka turtätheten.

Därefter berättade Rose-Marie Hellén, bofast på Vinön i Hjälmaren och projektansvarig på Skärgårdarnas riksförbund (SRF), om det yttrande som SRF gjort om Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastruktur 2026-2037.

– När vi läste underlaget hittade vi ordet “öar” en gång på 260 sidor och ordet "färjeleder" två gånger. Vi kan konstatera att våra trafikslag inte finns med. Det är väldigt mycket vägar och tåg, och väldigt mycket problem med vägar och tåg. Cyklar får en halv sida, besöksnäringen en halv sida, men vi finns inte med! Det är helt klart att vi måste bättre marknadsföra våra trafikslag, sa hon.

En inventering som SRF gjort visar att av 32 000 öbor i Sverige åker 21 600 trafikverksfärja, 9 300 öbor på 160 öar har kollektivtrafik i någon form, och 700 öbor på 200 öar transporterar sig med egen båt.

“Att 700 personer på 200 öar inte har någon form av stöd till infrastruktur för transporter kan inte anses som en grundläggande tillgänglighet”, skriver SRF i sitt yttrande.

Nils Cronholm, sammankallande i föreningens trafikkommitté, informerade även kort om de trafikförändringar i Region Stockholm som är ute på remiss just nu – T25. Bland annat diskuterades slopningen av Norrtäljegrenen på Nordsydlinjen, som Skärgården rapporterade om i förra veckans tidning.