Furusundsmacken säljer bränsle utan tillstånd

En dom i Förvaltningsrätten innebär att landmacken i Furusund tills vidare inte har tillstånd att sälja bränsle, trots det kan kunder tanka vid macken.

I slutet på maj genomförde Räddningstjänsten i Norrtälje ett tillsynsbesök vid landmacken i Furusund. En rad allvarliga brister upptäcktes och myndigheten beslutade kort därefter att dra in tillståndet att hantera brandfarliga varor som bensin och diesel. Beslutet innebar att cisternerna omedelbart skulle tömmas och mätarskåpen plomberas. Beslutet gällde även om det överklagades. Mackägaren, Dubium AB, överklagade till länsstyrelsen som i ett delbeslut upphävde räddningstjänstens förbud att sälja drivmedel fram till dess att man tagit ställning till överklagandet, en process som kan ta flera månader. Räddningstjänsten överklagade vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala som i en dom nu river upp länsstyrelsens delbeslut. Domen, som vunnit laga kraft, innebär att macken tills vidare inte har tillstånd att sälja bränsle. Trots det var pumparna fortfarande öppna och drivmedel såldes under förra veckan.

– Om en verksamhet hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarliga varor utan tillstånd är det ett lagbrott som polisanmäls. Räddningstjänsten har också möjlighet att besluta om föreläggande förenat med vite, säger Malin Carlsson, brandingenjör på Räddningstjänsten i Norrtälje.

En rad åtgärder har genomförts vid macken, men enligt räddningstjänsten får man ändå inte börja sälja bränsle innan länsstyrelsen avgjort ärendet. Först om länsstyrelsen upphäver räddningstjänstens förbud kan macken åter börja sälja bränsle. Om länsstyrelsen istället beslutar att dra tillbaka tillståndet kommer ägaren att behöva ett nytt godkänt tillstånd innan försäljningen kan återupptas. Skärgården har sökt ansvarig för macken utan framgång.