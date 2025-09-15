Gästbrygga spärras av

Plötsligt fanns en gallerdörr omgärdad med taggtråd monterad över gästbryggan i Stavsnäs vinterhamn. Avspärrningen väckte oro och många frågor bland båtägare i mitten av förra veckan.

Än så länge är gallerdörren på avspärrningen öppen, men tanken är att de som nyttjar båtplatserna på gästbryggan i vinterhamnen i framtiden ska låsa upp dörren med någon form av kod eller ID.

Bakom Värmdö Hamnars beslut att spärra av gästbryggan ligger problem med båtar som dumpats vid bryggan, stölder ut båtar samt att en del som nyttjar gästhamnen inte betalar.

– Vi vill öka kontrollen, men också säkerheten, säger Sebastian Egedius, nytillträdd vd för hamnbolaget.

Avspärrningen väckte uppståndelse när den monterades i förra veckan. Värmdö Hamnar fick mejl och telefonsamtal. I facebookgruppen för Runmarö undrade användarna hur båtägarna i framtiden ska öppna gallerdörren.

– Det har vi inte löst ännu, säger Sebastian Egedius. Därför är dörren öppen medan vi undersöker vilket passersystem vi ska använda.

Det kan dröja, tillägger han.

– Jag gissar att vi har en lösning klar till våren.

Enligt Sebastian Egedius ingår avspärrning på gästbryggan i en allmän satsning på bättre service, säkerhet och enklare betalsystem, som Värmdö Hamnar ska genomföra.

Tidningen Skärgården har tidigare rapporterat om den segdragna processen kring kameraövervakning på bilparkeringarna i Stavsnäs vinterhamn.

Det tog femton månader innan Värmdö Hamnar fick besked från Integritetsmyndigheten (IMY) om bolaget fick sätta upp kameror på parkeringarna.

IMY svarade att Värmdö Hamnar inte ens behöver tillstånd för att installera övervakningskameror.

Därmed var frågan om tillstånd avklarad och kunderna hoppades att kamerorna snart skulle vara på plats. Men trots IMY:s besked har det ännu inte monterats några kameror på parkeringarna.

– Vi har haft en väktarlösning under tiden, men jag har ju precis tagit över och vill bottna frågan ordentligt innan jag säger något om framtiden och vad som är den bästa långsiktiga lösningen, säger Sebastian Egedius.