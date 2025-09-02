Hamnförening i Långvik stäms – igen

Turerna kring den otillåtna gästhamnen i Långvik yttre fortsätter. Nu stäms föreningen för andra gången.

Gästhamnen i yttre delen av Långvik uppfördes 2019 av Möja-Långvik samfällighetsförening med ekonomiskt stöd från EU. Det visade sig efteråt att inte alla i föreningen ställde sig bakom projektet, några menade att gästhamnen stred mot föreningens stadgar. Frågan prövades därefter i flera rättsliga instanser. Högsta domstolen fastslog slutligen att gästhamnen inte var förenlig med stadgarna och därmed olaglig. Vid förra årets årsstämma fattade föreningen beslut om att ändra stadgarna så att gästhamnsverksamheten skulle bli tillåten. Beslutet klandrades i domstol av två medlemmar. Rätten kom fram till att ändringarna av stadgarna inte var lagliga. Vid årets årsstämma fattade föreningen beslut om så kallad inkomst- och utgiftsstat, det handlar bland annat om kostnader för försäkring, el och övrigt. De två medlemmarna i föreningen valde att återigen klandra styrelsen eftersom de menade att kostnaderna härrör till den otillåtna gästhamnsverksamheten, något styrelsen förnekar.

Vad som kommer att hända med gästhamnen är oklart. EU-stödet drogs tillbaka och enligt Värmdö kommun ägs den gemensamt av kommunen och föreningen. Kommunen har en pågående diskussion med ett juridiskt ombud kring hur man ska agera i frågan. Kommunen gjorde den 22 juli ett platsbesök i Långvik. Gästhamnen visade sig då vara stängd, men med ett 20-tal båtar förtöjda vid bryggan. Kommunen har vid tre tillfällen beviljat bygglov för bryggan, tillstånd som samtliga överklagats och underkänts i högre instans. För närvarande handlägger man ett fjärde bygglov.