Haninge anmäls för miljöbrott

Haninge kommun har under ett års tid utan tillstånd pumpat ut grundvatten från Sandemars naturreservat. Länsstyrelsen har nu polisanmält åtgärderna.

Grundvattnet i Sandemar har mellan 1970 och 2011 varit en del av vattenförsörjningen på Dalarö. Haninge kommun undersöker nu möjligheterna att återigen ta vatten från naturreservatet. Mellan våren 2021 och våren 2022 lät kommunen genomföra provpumpningar av grundvatten från en kvadratkilometer stor yta. Pumpningarna saknade dock tillstånd. Enligt länsstyrelsen kan åtgärden ha skadat de växter och djur som lever i reservatet. Sandemar har höga naturvärden, bland annat ett av Sveriges främsta rikkärr. Den hydrologiska miljön och vattenförsörjningen ses som väsentliga för reservatets naturvärden. I anmälan skriver länsstyrelsen att det finns en risk att provpumpningen påverkat rikkärren, vilket i sin tur kan ha påverkat rödlistade arter som gulyxne och smalgrynsnäcka. Pumpningarna kan även ha sänkt temperaturen i Sandemarsbäcken så pass mycket att en säsongs reproduktion av fisk förstörts.

– Man pumpade vatten i ungefär ett års tid i närheten av ett natura 2000-område.Vi ansåg att det fanns en risk att naturvärden kunde påverkas och ska då göra en anmälan om misstanke om miljöbrott, säger Malva Ahlkrona, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Det är oklart om några naturvärden faktiskt skadats. Malva Ahlkrona säger att hon inte känner till om några inventeringar gjorts, men att pumpa grundvatten utan tillstånd kan vara brottsligt även om inga skador uppstår.

Stefan Fredriksson, VA-chef i Haninge, erkänner att kommunen missat att söka tillstånd.

– Vi kan konstatera att vi gjort ett administrativt fel och borde ha sökt tillstånd att pumpa grundvatten. Om frågan hade beretts på rätt sätt tror jag att vi hade fått tillstånd eftersom Sandemar är en vattenförekomst vi nyttjat tidigare. Trots avsaknad av tillstånd så upprättades ett noggrant kontrollprogram vid pumpningarna där man mätte grundvattennivåerna.

Kommunen har fortfarande planer på att ta grundvatten från Sandemar, men arbetet har pausats eftersom man driver andra frågor.

– Vi har vatten så att det räcker, men vi försöker jobba förebyggande och ha alternativa källor om något händer. På sikt kan Sandemar vara väsentlig ur ett beredskapsperspektiv säger Stefan Fredriksson.

Åklagare har utfärdat ett strafföreläggande med en företagsbot på 50 000 kronor som kommunen har några veckor på sig att godta. Om de inte betalar boten kommer åtal att väckas.

Sandemar har utsatts för fler misstänkta miljöbrott. I februari rapporterade Skärgården att en underentreprenör till länsstyrelsen genomfört omfattande skövlingar i naturreservatet. Händelsen utreds av länsstyrelsen på Gotland.