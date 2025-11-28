Här är skärgårdens julmarknader

När vintermörkret sänker sig över skärgården tänds ljusen i sjöbodar, hamnar och byar. Öarnas julmarknader bjuder på en unik blandning av hantverk, lokal mat och stämningsfull gemenskap – allt inramat av doften av granris och glögg.

Lördag 29 november

BJÖRKÖ-ARHOLMA

Utomhusjulmarknad på Hembygdsgården med lokala hantverkare och produkter, kl 12-14.

RINDÖ

Julmarknad på Vaxholms katthem kl 13-15. Julklappar för kattälskaren, loppis, korv med bröd och café i grannhuset Rindögården med mängder av hembakta läckerheter.

STAVSNÄS

Välkommen till en stämningsfull julmarknad på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs! Museet fylls med marknadsstånd som erbjuder lokalproducerade varor, hantverk, delikatesser och julpynt – allt som hör julmarknader till. Kl 11-15, Byholmsvägen 9.

IDÖBORG

Varmt välkomna till en heldag med julmarknad, julbord och fest med Palm. Tomte och nisse bränner mandlar, lotteri, pyssel för barnen, glögg, julchilli, pepparkakor, Nämdökören uppträder. Från 13.00.

SANDHAMN

Julmarknaden vid Sandhamn Seglarhotell och Sandhamns Värdshus mellan 10-16. Hitta unika klappar, lokala smaker och njut av julstämningen med bland annat grillning vid elden och julsånger.

NORRTÄLJE

Julmarknad på Båt- och Byggnadsvård i Roslagen, Gamla Väsbyvägen 5, 11-14 Många lokala hantverkare kommer att finnas på plats med fina och jullika hantverk och klockan 11.30 och 13.00 bjuds det på sång av Milsvida Trio. Samma dag även marknad på Rådmansö bageri och vid Sladdstycket, Kapellskär som ordnas av Rådmansö hembygdsförening.

SINGÖ

Singö skärgårdsslöjds julmarknad kl 11-15. Utomhus och inomhus vid Singö skola, i backen bakom kyrkan. Traditionellt och nyskapande hantverk – textilier, träarbeten, keramik och mycket annat. Förfriskningar, hembakat fikabröd, skinkmackor med rödbetssallad och glögg. Även försäljning av lokala matprodukter.

Söndag 30 november

VÄRMDÖ

Julmarknad på Värmdö bygdegård med bland annat konst och hantverk, lokalt mathantverk, café med hembakat, lotteri, fiskdamm och julklappar. Skärgårdsvägen 291, Hemmesta klockan 10–16.

INGARÖ

På hembygdsgården i Pilhamn blir det försäljning av hantverk, hembakat, fårskinn, kafé och lotterier klockan 12–15.

Lördag 6 december

GRISSLEHAMN

Julmarknad 11-15 vid

Bagarboden. Träffa tomten, ponnyridning, gissa skinkans och laxens vikt. Korv, glögg, chokladhjul mm.

VAXHOLM

Den andra helgen i advent är det åter dags för Vaxholms traditionsenliga julmarknad. Med brända mandlar, hantverk, glögg och granar sätter vi tillsammans fart på julkänslorna.

BLIDÖ

Missa inte julmarknaden i Almvik med marknadsstånd, fika och S/S Blidö-sund som anlöper bryggan och lägger till en stund. 11.30-16.

MÖJA

Dansbanan slår upp dörrarna kl 12.00. Hantverk och kläder till konst, pynt och praliner. Grytlappslotteri! På plats serveras gofika och Los Grillos kör gårdsgrill med hamburgare, korvrulle, glögg och juldrycker.

DALARÖ

Marknadsstånd på torget och inne i Tullhuset med lokala producenter av mat och honung, godsaker, textilier, konsthantverk och annat som hör julen till från kl 10. Butiker, restauranger och verksamheter längs Odinsvägen håller öppet och i kyrkan blir det jul-musik.

RUNMARÖ

Julmarknad i Hembygdsgården.

LJUSTERÖ

Julmarknad i Bygdegården kl 10-14. Servering av korv, kaffe, lussebullar, glögg, läsk mm.

NYNÄSHAMN

Traditionell julmarknad i Fiskehamnen kl 11-16, även 7/12. Den unga alternativa marknaden hålls likt förra året mellan Restaurang Kroken, gamla båthallen och nya Seglartorget. Om vädret tillåter så kommer Tomtemor traditionsenligt fara fram i hamnbassängen på wakeskate.

Julmarknad i Godsmagasinet

Konst och Hantverk. 28-30/11, 5-23/12. Kl 10.30 - 16.00. Välkomna till Gula huset nere i hamnen.

Söndag 7 december

SVARTSÖ

Julmarknad på Hembygdsgården i Alsvik, 12-14. Hembakt & hemkokt, stickat & virkat, julgodis & julmat, handstöpta ljus, fårskinn, julgrupper mm. Handknåpat från ön!

Lördag 13 december

ORNÖ

Välkommen till julmarknad på Västergården kl.10-15. Upplev en dag fylld med hantverk, delikatesser och där ni bjuds på dofter av gran, glögg och hembakat.

OBS! Redaktionen reserverar sig för att listan kan vara inkomplett.