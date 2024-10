Här är skärgårdssatsningarna i regionens budget för 2025

Regionstyret bestående av S, C, MP med stöd av V presenterade i förra veckan kommande års budget. För skärgården satsas det bland annat på en testbädd för ny teknik inom sjötrafiken, gratis TBE-vaccin till treåringar och ett pilotprojekt för säsongsförlängning på Sandhamn.

Förra året la Mittenkoalitionen i Region Stockholm fram en stram budget med ett underskott på fyra miljarder, en skattehöjning på 30 öre och få framåtlutade satsningar.

I år är det ekonomiska läget bättre, men krisen är långt ifrån över.

– Skattehöjningen 2024 var en extraordinär och smärtsam nödåtgärd. Vi behöver behålla den skattenivån även under 2025 för att passera bottenpunkten för vården och kollektivtrafiken. Nästa steg är att börja återställa skatten. Vi är därför överens om en skattesänkning med fem öre per skattekrona från och med januari 2026, säger Gustav Hemming (C), klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd.

För skärgårdens del är den nyligen presenterade sjötrafikutredningen om nytt tonnage i fokus i årets budget.

– Vi går nu över i en teknisk fas. En del är på rull i olika processer men vi ger tydliga uppdrag i budgeten om att de processerna ska tas omhand under 2025. Här behöver också laddinfrastrukturfrågan komma på plats, säger Gustav Hemming.

Som led i detta kommer också försöket med Candelas bärplansbåt på Ekeröpendeln som startar nu i höst att tas vidare, genom att trafiknämnden får i uppdrag att starta en testbädd för ny teknik och innovativa lösningar i skärgårdstrafiken. Det skulle kunna innebära en test av bärplansbåten även i skärgårdsmiljö, säger Gustav Hemming.

– Men det uppdraget lämnar vi ganska öppet. Det kan också vara någon helt annan typ av innovativ fartygsteknik som är fossilfri eller klimatneutral.

Han vill även lyfta satsningen på gratis TBE-vaccin till regionens treåringar som något som berör alla som vistas i skärgården.

– Det är kostsamt för barnfamiljer med vaccin, och det är särskilt viktigt att barn som som bor och vistas mycket i skärgården ska känna sig trygga.

Under året har en förstudie och handlingsplan tagits fram för hur besökssäsongen i skärgården ska kunna förlängas med en månad.

– Där sätter vi nu spaden i marken och ger ganska rejäla förutsättningar. Vi tillför tre miljoner kronor till ett pilotprojekt på Sandhamn under nästa år. Det handlar om att mobilisera krafterna lokalt och säkerställa att aktörerna vill agera tillsammans. Trafikförvaltningen är också inkopplade i det arbetet för att anpassa trafiken.

Arbetet med att förlänga besökssäsongen ska därefter tas vidare till fler öar. Kopplat till det läggs också ett uppdrag till trafikförvaltningen att undersöka möjligheterna att i högre grad nyttja sjötrafikens fysiska och digitala resenärsmiljöer som besöksinformation.

– Det är en diskussion man stött på otaliga gånger när man pratat med besöksnäringen om Nordsydlinjen till exempel, om man inte skulle kunna ha den som en slags åkande turistbyrå. Det kanske är en för svår idé i och med att mycket är digitalt nuförtiden. Men kan vi göra det enklare att vara besökare i skärgården och få relevant information även under själva resan? Det kan handla om skärmar, digitala appar, hemsidor eller fysiska foldrar.

När det gäller replipunkterna inleddes ett arbete i förra årets budget för att samordna upprustning och utveckling med övriga aktörer.

– Det är ganska nyligen inlett, så vi måste avvakta de dialogerna. Det är för tidigt att gå in på siffror och belopp innan parterna enas om målbilden.

– Jag är nöjd och stolt över den här budgeten, för det är fortfarande ett väldigt tufft läge för regionen, säger Gustav Hemming.

Men oppositionen är kritisk till mittenstyrets budget.

– Neddragna bussar förblir neddragna. Stängd sjukvård förblir stängd. Detta samtidigt som stockholmarna ska tvingas betala Sveriges i särklass högsta regionskatt och de högsta SL-priserna någonsin. Detta är en budget präglad av dåligt ledarskap och dålig vänsterpolitik, säger Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd, i ett pressmeddelande.

Budgeten beslutas av Regionfullmäktige den 12-13 november.

FAKTA / Mittenkoalitionens budget 2025

Satsningar och uppdrag för skärgård och sjötrafik i Regionstyrets förslag till budget för 2025: