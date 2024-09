Höjd slussavgift blev en miljonsmäll för Strömma

De höjda slussavgifterna för kommersiell trafik vid Hammarbyslussen innebär en miljon kronor i ökade kostnader för den största utflyktsoperatören Strömma Kanalbolag.

För att kompensera sig har bolaget höjt biljetterna med tio kronor per passagerare samt dragit in vissa turer.

– Kommer man med Göta kanalbåtarna från Göteborg till Stockholm så måste man passera slussen, Peter Henricson, affärsområdeschef för Stromma Sverige,

– Ska man ha en sightseeingtur som går i det området så måste man också slussa. Två gånger, dessutom.

Strömma kanalbolaget ordnar sightseeing, utflykter, matkryssningar och charterturer runt Stockholm. En populär tur är ”Under Stockholms broar” med flera avgångar per dag och slussning i Hammarbyslussen två gånger per tur.

Från årsskiftet betalar all kommersiell trafik minst 750 kronor per slussning eller måste köpa ett årskort per fartyg för 300 000 kronor.

Tidigare har slussningarna ingått i rederiernas avgifter för kaj- och hamnplatser hos Stockholms Hamnar. Mindre operatörer med kajplats på andra ställen har kunnat köpa årskort för en dryg tusenlapp.

Branschföreningen Skärgårdsredarna har sedan tidigare varnat för att de höjda avgifterna i Hammarbyslussen riskera att slå hårt mot många chartrade turer som går från Saltsjön till Stadshuset, Drottningholm och andra destinationer i Mälaren.

– Vi träffar medlemmarna i oktober på kommande höstmöte för att diskutera detta. Såklart har det påverkat, och olika för rederierna, skriver Rebecca Dalén, ansvarig för bland annat kommunikation på branschorganisationen Skärgårdsredarna.

Sedan 1979 har Sjöfartsverket gett ett bidrag till Stockholms stad för att upprätthålla Hammarbyslussen och farleden i Årstaviken för yrkestrafik.

För ett par år sedan sade Sjöfartsverket ensidigt upp avtalet. Sjöfartsverket hänvisar till EU-regler som enligt verket säger att bidraget till Stockholms Hamnar är otillbörligt statsstöd.

Stockholms hamn gör en annan tolkning av EU-reglerna och kräver att avtalet ska fortsätta att gälla och Sjöfartsverket ska fortsätta att betala för yrkestrafiken.

Tvisten mellan Sjöfartsverket och Stockholms hamnar är för tillfället vilande i Stockholms tingsrätt i väntan på ett förhandsavgörande från EU-domstolen.