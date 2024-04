Höjda slussavgifter får kunderna att svika

En tvist mellan Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar ledde vid årsskiftet till kraftigt höjda slussavgifter för yrkestrafik som passerar Hammarbyslussen. Nu minskar bokningarna för mindre taxibåtar.

– Det är bara de rikaste turisterna, som bor på de finaste hotellen, som bokar nu, säger Linus Sjöberg, som driver två bokningssajter för mindre taxibåtar och själv kör en taxibåt som tar sex kunder.

En stor del av Linus Sjöbergs omsättning är transporter till och från Drottningholms slott.

Efter höjningen av slussavgifterna vid årsskiftet tvingades han lägga den nya slussavgiften på 1500 kronor för en tur och retur–resa ovanpå det ordinarie priset på 4 000 kronor – en höjning på nästan fyrtio procent.

Det har gett utslag direkt i antalet förfrågningar från utländska bokningsbyråer.

– Gästerna väljer att ta bussen till Drottningholm i stället för att åka med mig, säger Linus Sjöberg.

Branschföreningen Skärgårdsredarna har sedan tidigare varnat för att de höjda avgifterna i Hammarbyslussen riskera att slå hårt mot många chartrade turer som går från Saltsjön till Stadshuset, Drottningholm och andra destinationer i Mälaren.

Från årsskiftet betalar all kommersiell trafik minst 750 kronor per slussning eller måste köpa ett årskort per fartyg för 300 000 kronor.

Tidigare har slussningarna ingått i rederiernas avgifter för kaj– och hamnplatser hos Stockholms Hamnar. Mindre operatörer med kajplats på andra ställen har kunnat köpa årskort för en dryg tusenlapp.

Strömma kanalbolaget ordnar sightseeing, utflykter, matkryssningar och charterturer runt Stockholm. En populär tur är ”Under Stockholms broar” med flera avgångar per dag och slussning i Hammarbyslussen två gånger per tur.

I december förra året sa Peter Henricson, affärsområdeschef för Stromma Sverige, att de nya slussavgifterna kan innebära 1,5 miljoner kronor i nya kostnader för rederiet under 2024.

– Vi startade trafik inför påskhelgen och har ännu inte drabbats av kostnadsökningen, säger Peter Henricson i dag.

Henricson räknar med att de nya slussavgifterna i framtiden innebär prishöjningar för passagerarna, färre passager via Hammarbyslussen samt eventuellt indragna turer.

Blidösundsbolaget har tidigare haft kvällsturer genom Hammarbyslussarna med ångbåten s/s Blidösund, men slutar med det som ett resultat av de höjda slussavgifterna.

Bakom Stockholms Hamnars höjning av slussavgiften ligger en tvist i Stockholms tingsrätt mellan hamnbolaget och Sjöfartsverket.

Sedan 1979 har Sjöfartsverket gett ett bidrag till Stockholms stad för att upprätthålla Hammarbyslussen och farleden i Årstaviken för yrkestrafik.

För ett par år sedan sade Sjöfartsverket ensidigt upp avtalet. Sjöfartsverket hänvisar till EU-regler som enligt verket säger att bidraget till Stockholms Hamnar är otillbörligt statsstöd.

Stockholms hamn gör en annan tolkning av EU-reglerna och kräver att avtalet ska fortsätta att gälla och Sjöfartsverket ska fortsätta att betala för yrkestrafiken.

– För att bibehålla servicen i slussen är det nödvändigt att ta ut avgift för yrkestrafiken när Sjöfartsverkets bidrag upphör, säger Ingrid Hansson, pressansvarig på Stockholms Hamnar, i en skriven kommentar.

Tvisten mellan Sjöfartsverket och Stockholms hamnar avgörs i tingsrätten senare i år.