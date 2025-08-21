Inga turer med Sankt Erik i höst

Kammarkollegiet godkänner av försäkringsskäl inte längre besöksturer med isbrytaren Sankt Erik som ligger på Djurgården.

I flera år har föreningen Isbrytaren Sankt Eriks vänner erbjudit medlemmar och intresserade att vara med på körningar med Sankt Erik. Nu har Kammarkollegiet pausat resorna av försäkringsskäl.

– Sjöhistoriska museet har en fartygsförsäkring för Sankt Erik hos Kammarkollegiet där vi nu har fått villkoren förtydligade för oss. Fartyget måste användas uteslutande i statsändamål för att försäkringen ska kunna gälla. Det bare boat charteravtal som vi idag har med Isbrytaren Sankt Eriks vänner och som tidigare inneburit att de under vissa förutsättningar kan göra körningar med fartyget med egen försäkring, godkänns därmed inte längre. Under hösten kommer vi föra en fortsatt dialog med Kammarkollegiet kring hur vi kan hitta en lämplig försäkring för hela den verksamhet som vi bedriver på egen hand och i samarbete med vänföreningen Isbrytarens Sankt Eriks Vänner samt förutsättningarna för fortsatt drift av Sankt Erik, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

Att frågan kommit upp just nu har att göra med att Sjöhistoriska museet ser över försäkringsskydden på fartygen. Museet har flera andra fartyg som används för publik verksamhet, men dessa berörs inte av Kammarkollegiets beslut.

– Sankt Erik ligger på Djurgården och är en del av vår publika verksamhet och som man kan besöka. Avtalet skiljer sig från det vi till exempel har med minsveparen M20 som vi också äger. Det fartyget drivs och sköts helt av en egen förening och är inte klassat som statsfartyg. Att ha ett sådant avtal för Sankt Erik skulle innebära problem eftersom vi använder fartyget för olika ändamål, säger Mats Djurberg.