Ja till varvsprojekt på Arholma

Arholma Byalag vill renovera och utveckla det gamla varvet i Österhamnsviken. Länsstyrelsen sa nej till delar av förslaget. Mark- och miljödomstolen säger nu ja till alla delar utom en brygga.

Domstolen gick nästan helt på byalagets linje om att det finns behov av allmänna bryggor för båtar och bad och att det kommer både besökare och öbor till godo. Domen har nu vunnit laga kraft och går alltså inte att överklaga.

– Vi är mycket nöjda och nu går vi vidare med nästa steg som innebär att vi ansöker om bygglov och börjar arbetet med att hitta finansiering, säger byalagets ordförande Torvald Hvistendahl.

Länsstyrelsen avslog i februari i år en begäran om dispens från strandskyddet för ett par flytbryggor och ett kajakställ vid det gamla varvet.

Däremot sa länsstyrelsen ja till en badramp för rörelsehindrade, ett litet museum för öns gamla kofärja, toaletter samt en cykelparkering.

En grillplats, sandstrand och ombyggnad av det gamla slipsskjulet till förråd behövde inte strandskyddsdispens, enligt länsstyrelsen.

– Det stora bakslaget för oss var att länsstyrelsen valt att pröva varje enskild del i förslaget för sig självt i stället för att se helheten, sa byalagets ordförande Torvald Hvistendahl till Skärgården i våras.

Mark- och miljödomstolen valde i stället att se varje del i förslaget som en del av en helhet. Resonemanget i domen lyder förenklat: ”säger man ja till flera delar kan man lika gärna säga ja till hela förslaget eftersom delarna hänger ihop”.

På en punkt reserverade sig dock domstolen: den västra bryggan skulle störa växtlighet och djur för mycket.

Torvald Hvistendahl poängterar att bryggor, eldstad, sittplatser, toalett och kajakställ vid Stenbacksnäs är en tillgång för det rörliga friluftslivet:

– Till exempel passerar Stockholm Archipelago Trail alldeles förbi varvet, säger han.

I ett första steg att finansiera den nya mötes- och rekreationsplatsen för nu Arholma Byalag diskussioner med bland annat Leader (EU-initiativ som beviljar projektstöd för landsbygdsutveckling) samt Violet Janssons stiftelse.

Fakta/Projekt Österhamnen

• Slipskjulets tas bort.

• Slipskjulet interiör byggs om för att erhålla ett antal små förråd som kan hyras för förvaring av exempelvis fiskeredskap, flytvästar och åror.

• Slänten terraseras utifrån de naturliga höjdkurvorna så att man får gräsbevuxna avsatser att samlas vid.

• En grillplats.

• Ett ställ för cirka tio kajaker.

• Flytbrygga med badstege som allmän tillgänglig badplats. Vid bryggan kan också cirka tio båtplatser erbjudas.

• En badramp.

• En museibyggnad för att bevara och visa upp kofärjan.

• Toalett och cykelparkering.