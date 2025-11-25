Kommuner tar krafttag mot vildsvin

Vildsvinsstammen i landet växer, inte minst på öarna i skärgården, med stor skadegörelse som följd. Nu planerar kommunstyrelserna i Österåker och Vaxholm åtgärder för att få bukt med problemet. Bland annat föreslås skottpengar på vildsvin.

– Som ny kommunstyrelseordförande är det viktigt för mig att lyssna in Österåkersborna. Jag ser att den skadegörelse och den påverkan som vildsvinen orsakar runt om i kommunen inte kan få fortgå. Vi behöver nu målmedvetet och kraftfullt vidta åtgärder för att uppnå en långsiktig lösning. Jag har därför initierat ett uppdrag med att ta fram ett antal åtgärder, säger Richard Orgård (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett uttalande på kommunens webb.

Kommunens tjänstemän har den senaste månaden arbetat med att ta fram förslag till åtgärder i dialog med kommunens viltvårdare och Företagarföreningen. Exempel på förslag som diskuteras är: dialog med fastighetsägare om utökade möjligheter till jakt på mark som inte ägs av kommunen, gemensam jakt, ”skottpeng” på vildsvin som går till exempelvis välgörenhet, användning av lokalt vildsvinskött i kommunens tillagningskök, att underlätta omhändertagande av slaktavfall, ökad röjning och gallring av lövträd och granar på platser där vildsvin samlas samt utökad information till tomtägare om hur vildsvinbesök kan förebyggas.

Förslaget till åtgärder planeras att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 november.

Även i Vaxholm tar man vildsvinsproblemen på allvar. Vaxholms stad har skrivit avtal med en extern konsult som kommer arbeta utöver de anställda viltvårdarnas uppdrag, med fokus på att reducera vildsvinsstammen på Resarö. Jakten kommer att bedrivas nattetid på de kommunala markinnehaven, men man håller även på att skriva jakträttsavtal med de stora samfällighetsföreningarna. Man efterlyser allmänhetens observationer för att kunna effektivisera jakten. Ser du ett vildsvin – skicka ett SMS till Teodor Wilsson på 072-262 63 03, och meddela adress och tidpunkt.

– Arbetet kommer utvärderas löpande, och vi hoppas på en kraftigt begränsad vildsvinsförekomst i bostadsområdena inom kort, säger Anders Örnevall (L), vice ordförande i TFK, nämnden för teknik, fritid och kultur.