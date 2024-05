Konkurrensen hårdnar för det hajpade bolaget

Testerna med Candelas nya elektriska bärplansbåt för passagerartrafik, P12, som ska köra mellan Ekerö och Stockholm har försenats än en gång och beräknas komma igång till hösten. Samtidigt riskerar företaget att missa upphandlingen av nästa pendelbåtslinje.

Med löften om en halverad restid på linje 89 som går från Tappström på Ekerö in till Klara Mälarstrand i Stockholm är det många som länge väntat på att få prova båttillverkaren Candelas nya elektriska bärplansbåt P12. Den skulle ha börjat testköra på sträckan redan för ett år sedan men har försenats i omgångar. Under våren har man haft en del oväntade problem, en planerad testkörning med inbjudna politiker och tjänstemän från trafikförvaltningen fick ställas in på grund av tekniskt fel och nu har man skjutit upp vårens trafikstart till hösten, något man menar beror på det extrema isläget i vinter. Men även om testerna skulle visa sig lyckade och passagerarna uppskattar Candelas fartyg finns en risk att fartyget inte kommer att kunna användas i ordinarie trafik på sträckan. Just nu pågår en upphandling av trafiken på linje 89 där eldrivna fartyg premieras, men med krav på att fartygen ska kunna ta minst 190 passagerare. Det är långt ifrån de 30 passagerare som P12 kan ta.

– Även om jag tolkar det som att det öppnas upp för viss justering är kravet på fartygsstorlek olyckligt. Vi tycker att det är viktigt att tänka om kring upphandlingskriterier så att de inte utesluter ny teknik och öppnar upp för billigare lösningar, säger Mikael Mahlberg, pressansvarig på Candela.

Mikael Mahlberg anser att kraven i upphandlingarna borde formuleras i termer som passagerarkilometer istället för vissa fasta storlekar på fartygen.

– Det öppnar upp för att operatörer kan komma med mer innovativa och billigare lösningar med mindre fartyg. Det möjliggör också att man kan kombinera mindre och större fartyg för att undvika överkapacitet samt öka beläggningsgraden.

På samma sätt anser han att kraven på utsläpp borde relateras till antal passagerarkilometrar.

Mikael Mahlberg ser P12 som ett bra alternativ på linje 89.

– Konsekvenserna av att gå över till den nya tekniken skulle bli kortare restid, fler avgångar, mindre utsläpp samt mindre buller.

Samtidigt gör förseningarna att konkurrensen hårdnar för Candela. Företaget Artemis Technologies, som tillverkar eldrivna arbetsfartyg med bärplan, har nyligen gått ut med att man i år ska genomföra tester på Nordirland med ett eldrivet bärplansfartyg för passagerartrafik som kan ta upp till 150 passagerare. Det finns även flera andra företag som just nu utvecklar snabbgående eldrivna fartyg.

– Vi ligger före Artemis. Vi ligger i generation tre, de ligger fortfarande i första generationen, men de är duktiga. Vi tycker såklart att all konkurrens är bra konkurrens för det håller oss på tårna och ser till att vi blir ännu bättre. Sen visar det också att vi är rätt ute, att andra tänker likadant, säger Brigitte Junker, affärsutvecklare på Candela.

Förutom förseningen av P12 har Candela drabbats av ett bakslag vad gäller den planerade taxibåten P8. Tre företag i Stockholms skärgård har fått bidrag från klimatklivet för att köpa in P8, men några leveranser blir det inte.

– Det är lite synd där, det har inte gått som det borde ha gått. Det var inte tillräckligt många beställningar för att vi skulle kunna trycka på knappen och säga nu börjar vi producera. Så vi behöver ställa in de kontrakten, säger Brigitte Junker.

Nästa år kommer P12 att sättas i ordinarie trafik i Nya Zeeland samt i ett land i Europa, vilket land är ännu hemligt. Tidningen har sökt företrädare för Artemis Technologies.

Fakta/Artemis EF-24 (standard)

Kapacitet: 150 passagerare

Toppfart: 36 knop

Räckvidd: 87 sjömil

Fakta/Candela P12

Längd: 11.99 meter

Bredd: 4.5 meter

Vikt: 8.5 ton

Kapacitet: 30 passagerare

Motor: 2 x Candela C-POD

Batterier: 180 kWh

Toppfart: 30 knots

Räckvidd: 40-60 sjömil i 25 knop