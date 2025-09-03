Kraftig uppgång av gädda i Stockholms skärgård

Foto: Luc Viatour, CC BY-SA 3.0

Färska undersökningar visar att bestånden av gädda ökat kraftigt i många vikar i Stockholms inner- och mellanskärgård. Men allt är inte positivt, i yttre skärgården verkar läget tvärtom ha försämrats.

Preliminära resultat från provfisken under våren visar att gäddan ökat kraftigt från mellanskärgården och inåt. Det framgick under tisdagen vid ett frukostseminarium med Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen.

– Det är ganska anmärkningsvärda resultat. Fångsten per spötimme har ökat ganska dramatiskt, framförallt i fredningsområden som avsattes 2021.

För att bedöma hur mycket gädda det finns i vikarna räknar man hur många som fångas i timmen genom spöfiske. Exempelvis fångade man cirka fem gånger så många gäddor i fredningsområdet i Södersundet på Rådmansö i år jämfört med 2020. Ännu mer dramatisk ökning är det i Öjan som ligger mellan Norröra och Söderöra. Där fångades ungefär 0,2 gäddor i timmen 2020, i år fångades fyra gäddor i timmen. Som referens brukar en gädda i timmen anses som mycket bra.

– Det är väldigt väldigt högt. Kommer vi upp i fångster upp till 2-3 gäddor per spötimme blir det hanteringstiden som avgör hur mycket vi kan fånga, sade Henrik C Andersson.

Men det är inte enbart i fredningsområden som gäddan ökat, även i Myttingeviken, som fungerat som referensvik, har antalet gäddor exploderat.

– Det kryllade av smågäddor mellan 45-55 centimeter, det var otroligt mycket fisk.

Totalt sett har antalet gäddor, både i fredade vikar och i referensvikar ökat kraftigt från mellanskärgården och inåt. Provfiske längre ut kring Villinge och Jungfruskär visar dock på motsatt trend, där tycks antalet gäddor istället ha minskat kraftigt jämfört med mätningar gjorda 2017-2020.

– På 80-talet var Villinge världsberömt för sitt fantastiska gäddfiske. I år var gäddan i princip helt försvunnen från området. Även i Jungfruskär har antalet minskat radikalt, sade Henrik C Andersson.

Tidigare har rapporterats om att stora mängder spigg kommer längre in i skärgården och orsakar förändringar i ekosystemen, något som missgynnar rovfisk som gädda. Nu ska omfattande undersökningar göras i vikarna där man bland annat ska undersöka förekomsten av andra fiskarter, vattenkvaliteten och bottenvegetationen.

– Det ska bli utomordentligt intressant att se de andra studierna. Mitt intryck är att det längs fastlandskusten och längre in finns en återhämtning av fiskbestånd. Jag tror att en nyckelart är abborre, sade Henrik C Andersson.