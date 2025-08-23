Kritik mot p-förbud i naturreservat

Mitt under sommaren har skyltar med parkeringsförbud satts upp på den lilla vägen till hembygdsgården Sladdstycket i Riddersholms naturreservat, något som fått människor att reagera.

Från Kapellskärs hamnsområde går en liten väg till den gamla hembygdsgården Sladdstycket, som ligger i Riddersholms naturreservat. I 25 års tid har hembygdsgården skötts av Rådmansö hembygdsförening och vägen använts som parkeringsyta för besökare. Men mitt under sommaren har skyltar med parkeringsförbud satts upp på båda sidor av vägen, något som kom som en överraskning för hembygdsföreningen.

– När vi skulle arrangera hembygdsdagen med 200 besökare blev det panik, ingen visste var man skulle ställa sig. Jag ringde hamnchefen i Kapellskär och föreslog att vi tillfälligt skulle sätta svarta plastsäckar över skyltarna, vilket han gick med på, berättar Gunnar Lodin, ordförande för hembygdsföreningen.

Gunnar Lodin vet inte varför skyltarna satts upp. Han upplever inte att det funnits något problem med att bilar parkerat längs med vägen.

– Det är en gammal byväg som inte har någon naturlig trafik alls. Den har fungerat perfekt som besöksparkering. Ibland händer det att turister parkerar där över natten, men då har vi ändå inga aktivteter.

För att besöka hembygdsgården med bil finns betalparkeringar vid badplatsen och i hamnen, cirka 150 meter bort. Danjel Jansson, ny hamnchef vid Kapellskärs hamn, säger att skyltarna satts upp på grund av framkomlighetsproblem.

– Det har funnits en ovilja att ställa sig på betalparkeringen och många har istället ställt bilen på sidan av vägen. Hamnen har inget emot att man ställer bilen vid hembygdsgården, men det har misskötts och vår personal har inte kunnat komma fram vid underhållsarbeten.

Parkeringsförbudsskyltarna kommer att plockas ner efter högsäsongen.

– Avsikten är att vi inte ska ha parkeringsförbud efter högsäsong när personbilstrafiken minskar, det här var en åtgärd vi var tvungna att ta till mitt under semesterperioden. Vi ska utvärdera åtgärden och se om det går att göra bättre till nästa säsong.