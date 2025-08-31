Livet på en pinne i Caravan Club

Gemenskap, campingglädje och goda grannar gör Björkö Örns havscamping till livet på en pinne för ”säsongarna” i Caravan Club. Hit kommer de för att pyssla om sina husvagnsarrangemang, umgås med sina grannar, bada och roa sig, i allt från ett per veckor under högsäsong till flera månader om året.

Campingglädje och entusiasm sprudlar bland de prydligt uppställda husvagnarna, många med egen terrass, dekorativa blomsterarrangemang och välinredda förtält. På Björkö Örns havscamping har ett 60-tal husvagnsfamiljer hittat sin egen plats i solen.

– Vi har allt vi behöver här, havet, restaurangen, aktiviteterna men framförallt gemenskap med goda grannar, säger Lena Snäll som tillsammans med sin man Johan, tonårsdottern Saga och Biewer terriern Gloria bor i en rödvit husvagn med uteplats, inramad av ett snickrat staket och frodiga krukväxter. Anläggningen drivs av den ideella föreningen Caravan Club och sköts av camparna själva, men är öppen för alla.

– Man behöver inte vara medlem i klubben för att campa här. Vi arrenderar anläggningen av kommunen och det ingår i avtalet att det ska vara öppet för allmänheten, säger Jörgen Liljedahl som är dagens campingvärd. Sedan ett par år tillbaka är han och frun Malin några av de rutinerade medlemskamparna som kallas för ”säsongare” med egen ställplats, vars husvagn står på trall och har ett stort förtält som breder ut sig längs långsidan.

Till vardags arbetar han som nattvakt på Österåkeranstalten. Nu susar han fram på en svart el-scooter med mässigsfärjade detaljer och ser till att trivseln är på topp på området.

– Vi brukade åka motorcykel förut, men Malin sa att hon vill leva länge för barnbarnen skull, så vi sålde dem och köpte husvagn, säger Jörgen Liljedahl.

Istället för mullret av Harley Davidssonmotorer omger de sig numera med ljudet från flip-flop-tofflor. Dessa förflyttar sig i semestertempo, mellan campingens mittpunkt – en låg röd byggnad med kiosk, glassbar och restaurang – husvagnarna, badplatsen och minigolfbanan.

Tidigare var Björkö Örn framförallt en tältcamping men sedan Caravan Club tog över har föreningen utvecklat anläggningen med fokus på husvagnar och barnfamiljer.

– Numera är det mycket barn, ibland drar de omkring i små gäng här, säger Jörgen Liljedahl och hejar på två grabbar som slagit sig ner med varsin bägare i glassbarens utemöbler.

Caravan Club bildades för närmare 70 år sedan och har över 30 campingar över hela landet. Sedan sex år tillbaka driver föreningen Björkö Örns Havscamping som ingår i klubbens stockholmssektion. Att få en egen fast plats – en så kallad säsongsplats – här är ingen självklarhet. Platserna är attraktiva och det är alltid folk i kö. I medlemskapet ingår även att man arbetar 16 dagar per år.

– Alla här arbetar ideellt för föreningen förutom sommarjobbarna som har vanliga anställningar, säger Jörgen Liljedahl.

För en del medlemmar är det just möjligheten att hålla sig sysselsatt under semestern som är tjusningen med tillvaron på Björkö Örn. En av dem är Bjarne Eriksson, som varken tycker om att bada eller att ta det lugnt. I förrgår lade han trägolv i förtältet.

– Jag gillar inte att sitta still, min fru försöker få mig att ta det lugnt, med det är inte alltid jag gör det, säger Bjarne Eriksson, med ett skratt och far iväg med siktet inställt på en stor tung kruka som behöver flyttas. Ett par minuter senare, när Bjarnes fru Ewa går till stranden för att ta ett dopp, rullar han förbi oss på grusgången i en hjullastare med krukan på framgaffeln – och ett stort leende på läpparna.

Utanför restaurangen har ett sammansvetsat gäng – som kommit in i semesterväxeln – samlats för ett parti Boule.

Björkö Örnkamparna utmanar varje säsong både andra Caravan Club anläggningar och samhällets bybor, i olika semestersporter. Nu snackas det taktik och smids planer medan kloten dunsar ner på banan.

– Vi har en hejarramsa också, säger Fredrik Berggren och försöker dra sig till minnes hur den går.

– Vi komma ifrån Björkö Örn… Hur som helst, när vi möter de andra då är det kamp, säger Fredrik Berggren med eftertryck.

– Det är många från orten som kommer hit på våra evenemang, säger Jörgen Liljedahl och fortsätter:

– För två veckor sedan var Patrik Isaksson här och spelade.

Doften av grillat kött sprider sig över kampingen.

– Köttluckan är öppen! ropas det från husvagnen bakom familjen Snälls och en grilltång syns i en vinkande gest över vindskyddet.

Uppenbarligen vet alla i husvagnskvarteret vad det betyder och vandrar i riktning mot inbjudan. Samtidigt svänger en grå minibuss med kanoter på taket och cykelställ på bakluckan in på grusvägen. I den röda receptionsstugan sitter Jörgen och Malin och väntar på dagen sista incheckning, medan kvällssolens strålar strilar ett orange ljus över de vita husvagnstaken.