Magimakaren i Wira Bruk

I den anrika lilla byn Wira Bruk skapar dräktbyggaren och produktionsdesignern Pelle Magnestam tv-magi för både stora och små. Pelle arbetar halva året med att skapa dräkter och halva året som produktionsdesigner. I hans stämningsfulla ateljé har karaktärer och miljöer till Masked Singer, Labyrint, Lasse-Majas detektivbyrå, Trolltider, Tjuvarnas jul och många fler vuxit fram.

Man kommer inte många steg in i Wira Bruk utan att Pelle Magnestams närvaro gör sig påmind. Ett litet ankhus med egen vattenkvarn och ett väsen byggt av mossa och trä står mitt i forsen som rinner genom byn.

– Vi har många väsen i den här byn, det där är Ågubben, jag ska bygga fler, säger Pelle.

Det är tack vare forsen som Wira Bruk ligger just här, eftersom den gav vattenkraft som man kunde använda vid smidestillverkning. Under stormaktstiden tillverkades merparten av Sveriges vapen i byn, och Pelles ateljé ligger i en av de gamla smedjorna. Här inne hänger verktyg som trängs med figurer och diverse rekvisita längs väggarna. Under arbetsbänkarna är alla lådor prydligt uppmärkta med sitt innehåll, och i ett fönster står en monter med en mystisk skalle från ett djur.

– Det är väldigt välstädat här just nu. Så ser det inte ut när jag jobbar. Då ligger det grejer överallt, men nu är det lugnt.

Han är färdig med årets produktion av Masked Singerdräkter. Varje karaktär tar ungefär två månader att ta fram. Prototypen lämnas sedan över till dräktmakarverkstäder för tillverkning.

– I det här yrket jobbar man antingen 16 timmar om dygnet eller så gör man ingenting.

Har du någonsin haft ett vanligt jobb?

– Ja, när jag var ung jobbade jag som truckförare och ventilationstekniker. Men när jag kom hem på kvällarna kunde jag inte sova, hjärnan gick på högvarv för att jag inte fick utlopp för min kreativitet.

Det blev filmskola för Pelle, och år 2000 fick han jobb på Robinson som teknisk runner.

– Vi byggde kontrollrum i djungeln tillsammans med lokalbefolkning som anställts av produktionen, det var som att vara med i en actionfilm.

Där väcktes intresset för att bygga scenografi.

– Efter det jobbade jag på något som var som en ambulerande cirkus som åkte omkring och byggde dokusåpor runt om i världen. Det passade när man var i tjugoårsåldern, men idag tackar jag nej till sådana jobb.

Finns det något drömuppdrag du fortfarande inte gjort?

– Om man kunde spola tillbaka tiden hade jag velat bygga scenografin till Harry Potter, men en nyinspelning av Bröderna Lejonhjärta är något jag verkligen skulle vilja göra.

Just nu har han precis färdigställt sin andra bok om barnprogrammet Labyrint och arbetar på en utställning om byns folktro, som ska visas upp i Wira Bruks kaffestuga. Trakten har en nära relation till flera mytologiska väsen. Ett av dem ska till och med ha räddat byn undan rysshärjningarna 1719, när stora delar av den svenska Östersjökusten brändes och plundrades.

– Ryssarna letade efter byn och kom väldigt nära, utan att se den. Det sägs att det var för att smidesvätten gjort den osynlig.

I Wira Bruk saknar Pelle inte inspirationskällor. Det gör han å andra sidan aldrig.

– Jag ser ansikten i allt, här om veckan var jag ute och gick med mina barn i skogen och då stötte vi på en rotvälta. Jag såg direkt ett myrslokstroll.

Han minns hur han som liten såg mystiken och magin i Den oändliga historien och Fragglarna.

– Tempot är för långsamt och specialeffekterna håller inte för dagens publik. Men då var det en fantastisk upplevelse.

Och det är det som är drivkraften i hans arbete.

– Jag vill ge barn den där känslan som jag själv fick när jag satt i biosalongen och bara häpnade.

Förutom fantasi har Pelle ett välutvecklat sinne för detaljer, något som märks i allt han gör.

Vad är det svåraste du gjort?

– Roboten Karmina i Labyrint, den var svår men också det roligaste jag byggt. I år var det bläckfisken till Masked Singer som som var roligast. Den var svår att räkna ut och blev så fin.

Har du någonsin blivit så förtjust i ett alster att det har varit svårt att lämna ifrån sig det?

– Nej, det går inte att ha sådana känslor i den här branschen. I Trolltider byggde vi till exempel en hel värld på 1 000 kvadratmeter med jättelika svampar och stubbar, som hade handmålade kvistar. Samma dag som inspelningarna var över revs alltihop.

Men sina privata skapelser sparar Pelle Magnestam gärna. I en lada står ett enormt troll som han tillverkat till förra årets julmarknad.

– Han hade en gran under armen och ljusslingor som släpade efter så att det såg ut som att han snott den. Det var jättefint.

Nu är det en bra bit kvar till jul. Pelle kan pusta ut efter en hektisk arbetsperiod och luta sig tillbaka och njuta av årets Masked Singer-karaktärer hemma från tv-soffan, tillsammans med sin familj.

Brukar dina barn tycka till om dräkterna?

– Barnen gillar de flesta av dräkterna och brukar fastna för var sin favorit.