Makar förlorade tvist om trasig Quadski

Ett par boende på en ö i Norrtälje kommun döms att betala 250 000 kronor till en 52-åring årjängsbo efter att de sålt en trasig amfibiegående fyrhjuling till mannen.

52-åringen köpte den så kallade Quadskin för 350 000 kronor av paret som hävdade att fordonet var skadefritt och att det inte hade hänt något med det.

Efter köpet fick årjängsbon reda på att Quadskin sjunkit hos de tidigare ägarna och sedan genomgått reparationer. Köparen fann trots reparationen flera allvarliga fel på fyrhjulingen när han provkörde den. Totalt har han gjort en lista på fjorton fel som han överlämnat till Norrtälje tingsrätt.

En verkstad bedömde för 52-åringens räkning att det skulle kostar nästan 200 000 kronor att åtgärda felen och få Quadskin att fungera igen.

Paret hävdar å sin sida att Quadskin såldes i befintligt, att det är köparens ansvar att kontrollera skicket och att fyrhjulingen fungerade när den såldes. De menar att om det är fel på fordonet så har de uppstått efter försäljningen och då är det köparens ansvar.

Tingsrätten gick dock på köparens linje och anser i sin dom att Quadskin ”anses vara i väsentligt sämre skick än vad (namn) kunnat förutsätta och därmed också felaktig enligt 9 § första stycket 3 köplagen.”

Domen innebär att årjängsbon ska få tillbaka 150 000 kronor plus ränta av paret, som också ska betala ett skadestånd på nästan 3 000 kronor plus ränta till köparen. Paret måste också betala köparens rättegångskostnader på nästan 85 000 kronor, plus ränta.