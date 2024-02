Många är nöjda med paus av Möja skola

Värmdö kommun har gjort en utvärdering av den paus av Möja skola som beslutades inför höstterminen förra året. Enkätsvaren visar att de flesta föräldrar och elever är nöjda med hur det fungerat.

I maj förra året beslutade kommunfullmäktige i Värmdö att pausa Möja skola under läsåret 2023/2024. Anledningen var att det låga elevantalet och att den geografiska placeringen gjorde det svårt att bedriva verksamhet som levde upp till skollagens krav. Barnen har under tiden skolan varit stängd fått skolskjuts till Djurö skola. Totalt handlar det om tio barn som pendlar till Djurö. Normalt tar resan från Möja till Djurö skola cirka 45 minuter, men under vintern har isläggningen gjort att kommunen fått sätta in isbrytande fartyg och svävare, något som gjort att restiden blivit längre och transporterna betydligt kostsammare. För hela höstterminen uppgick kostnaden till 789 000 kronor, att jämföra med kostnaden för enbart januari, då isgående fartyg och svävare sattes in, som hamnade på 467 000 kronor.

Även om skolskjutsen drabbats negativt av att isen lagt sig är de flesta föräldrar positiva till hur den fungerat. En enkät visar att sju av nio vårdnadshavare anser att skolskjutsen fungerat mycket eller ganska bra. Samtliga vårdnadshavare anser att flytten till Djurö inneburit att deras barn kunnat träffa fler jämnåriga kamrater. Åtta av nio vårdnadshavare anser dessutom att deras barns utveckling och lärande främjats av flytten. En vårdnadshavare ansåg dock att det blivit mycket sämre.

Den kritik som kommer fram i enkäten handlar främst om att vårdnadshavare vill ha bättre planering vid isläggning eller ansträngt väder. Vad gäller eleverna så anser de att skolskjutsen fungerat bra så länge de går som de ska. De flesta tycker det är bra med fler kompisar och en elev tycker det är mindre stökigt på Djurö. På frågan vad man saknar med Möja skola är svaren skolmaten och att man kunde sova längre på morgonen.

Utbildningskontorets bedömning är att pausen fungerat bra, men att planeringen vid isläggning bör bli bättre. En extra svävare har sedan dess upphandlats och man anser att skolskjutsen nu är smidigare även när det är is eller ansträngt väder.