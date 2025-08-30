Många vill rädda V-båtarna

Region Stockholm vill gå vidare med planerna på att ersätta sex av Waxholmsbolagets fartyg med nya. Men förslaget möter kritik och drygt 2 400 personer har skrivit under en namninsamling för att rädda de klassiska V-båtarna.

I regionens sjötrafikutredning om framtidens tonnage som stod klar hösten 2024 och i efterföljande åtgärdsvalsstudie föreslogs att Waxholmsbolagets fem V-båtar (Viberö, Vaxö, Vånö, Värmdö och Väddö) samt Saxaren ersätts med sex nya snabbgående fartyg, samt att två nya isgående fartyg kompletterar Solöga och Vindöga. Totalt beräknas kostnaden för nya fartyg landa på drygt 1,7 miljarder kronor.

Nu ska nästa steg i processen tas. På tisdagens möte i regionstyrelsens arbetsutskott var frågan om att inleda den så kallade inriktningsfasen uppe för beslut. I denna fas, som kostar 15,9 miljoner kronor och ska pågå fram till årsskiftet 2026/2027, ska man fördjupa analysen.

En av de som är kritiska till den planerade avvecklingen av V-båtarna är Andreas Nilsson.

– Dessa båtar har betytt enormt mycket för mig genom hela min barndom och uppväxt. Min dröm var att bli kapten på en V-båt. Jag trodde först att det var ett skämt när jag fick höra att de ska avvecklas. De är de bästa fartygen vi har i hela skärgården och otroligt uppskattade, säger han.

Han har startat en namninsamling, “Stoppa avvecklingen av Waxholmsbolagets älskade V-båtar!”, som på bara tolv dagar fått över 2 400 underskrifter.

– Regionens egna utredare har konstaterat att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att byta ut fullt fungerande fartyg mot nya hybridfartyg. Den lilla potentiella kostnadsbesparingen i bränsle uppvägs inte av den höga investeringskostnaden. Dessutom innebär nyproduktion av fartyg och batterier stora koldioxidutsläpp, säger han.

Istället vill Andreas Nilsson att man ska uppgradera befintliga båtar. Som exempel lyfter han fram m/s Väddö, som nyligen fått nya energieffektiva huvudmaskiner.

– Det har reducerat utsläppen markant och visar att uppgraderingar fungerar och är både miljö- och kostnadseffektiva.

Andreas Nilsson får medhåll av Carl-Johan Schiller (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

– Det här är centerpartistisk klippa-band-politik. Det är mycket roligare att köpa nya båtar och få inviga dem, istället för att ta hand om det man redan har, säger han, och fortsätter:

– Vi menar att det är bättre både för skattebetalarna, men också för klimatet, att vi tittar vidare på möjligheten att uppgradera båtarna så att de släpper ut mindre, drar upp mindre svall och stör mindre i skärgården.

Michaela Haga (C), ordförande i sjötrafikutskottet, menar att det i debatten nu florerar ett antal missuppfattningar.

– Det är inte ett anskaffningsbeslut vi tar nu, utan ett fördjupande arbete där man får en ytterligare analys av förväntad effektivisering om den här investeringen skulle genomföras, både vad gäller ekonomi, miljö och klimat, och i samråd med berörda aktörer.

Hon pekar även på ett politiskt fattat beslut om att man inte kommer att avyttra något fartyg om det inte är miljömässigt eller ekonomiskt motiverat.

– Jag tycker inte att några resenärer ska känna oro för att det ska bli sämre. Vi kommer att vara väldigt måna om skattebetalarnas pengar och fatta välgrundade beslut om vägval om antingen nya fartyg eller att livstidsförlänga befintliga.

Det är dimridåer, anser Carl-Johan Schiller.

– Om Michaela Haga menar att hon inte vill köpa nya båtar i onödan, då ska man inte heller utreda alternativ som innebär att det krävs nyinköp. Även utredningar kostar pengar, och man får ganska många bussturer och båtavgångar för 15 miljoner kronor.